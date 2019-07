Domani a Leonforte alla scoperta del Sill Triassico di Contrada Vignale

Domani 13 Luglio. L’ecomuseo “La terra delle Dee” organizza, con il Dipartimento di Geologia dell’Università di Catania, una giornata dedicata al Geosito di contrada Vignale in territorio di Leonforte. Percorrendo un tratto dell’antica via Catania-Termini con il Dott. Alfredo Crimì, si giungerà, attraverso un piacevole “cammino lento” al geosito in cui il Professore Rosolino Cirrincione e la professoressa Patrizia Fiannacca, del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania, presenteranno la storia del Sil Triassico, un affioramento di roccia magmatica sub-vulcanica risalente a 220 milioni di anni fa. Un evento che sta alla base della disaggregazione del supercontinente Pangea e della formazione degli attuali continenti. Seguirà un seminario presso la sede dell’ecomuseo Branciforte di Leonforte, durante il quale si approfondirà scientificamente la storia del geosito e di presentare, con l’architetto Luigi Santagati e il Dott. Alfredo Crimí alcuni studi sulla viabilità antica nel territorio interessato da questo eccezionale affioramento. Tra gli interventi quello del Professore Rosolino Cirrincione, la Professoressa Patrizia Fianncacca il Presidente del Geopark Rocca di Cerere Riccardo Perricone. Sarà inoltre presentato il progetto A ‘nchiacata, un progetto di studio e mappatura delle vie antiche nel territorio interno della Sicilia.

