Dolce&Gabbana a Palma di Montechiaro per rivivere il Tomasi di Lampedusa e de “Il Gattopardo”

Non possono fare a meno di tornare in Sicilia….. Domenico Dolce e Stefano Gabbana. I due noti stilisti sono sempre al centro dell’attenzione quando si parla di moda e soprattutto quando scendono nella loro terra di Sicilia. Un binomio dunque di fama mondiale che porta tanto successo in qualsiasi poarte del mondo e con un seguito di gente che non ha eguali. Si affida sempre alla sua terra Mimì Dolce di Polizzi Generosa (Pa), diciamo che preferisce i colori della sua terra, la vivacità di tutto ciò che circonda i profumi di una terra che non può essere paragonata ad altre, quindi un usato sicuro.

La maison Dolce & Gabbana ha scelto Palma di Montechiaro, nell’ agrigentino, per esporre le creazioni esclusive dei due stilisti che rievocheranno la storia e lo stile della cittadina della famiglia Tomasi di Lampedusa e de “Il Gattopardo”. Una nuova storia quella di rivestire i tempi passati tra ricordi,cultura e perché no di arte, tra cui quella sartoriale , storia di passione e vita degli stilisti.

Il Comune, con in testa il sindaco Stefano Castellino, ha aderito all’evento, che si terrà il prossimo 4 luglio, proposto dalla “Feelrouge Worldwide Shows srl”, incaricata da Dolce & Gabbana, e ha già concesso il patrocinio gratuito. Gli stilisti organizzeranno una festa nei cortili, nei chiostri e nelle strade.

Ci saranno stendardi ai balconi, fiori e la banda di paese in giro per le vie. A Palma dovrebbero arrivare almeno 300 ospiti provenienti da tutto il mondo e 50 giornalisti di testate internazionali. L’evento si terrà al palazzo Ducale e coinvolgerà anche la chiesa Madre e il monastero del Santissimo Rosario. Un successo garantito e sicuro e che quindi non ci sarà bisogno di presentazioni di rito. Il marchio D&G parla da solo e ormai il tutto rientra nella normalità di fatto, così come sempre è stato , quindi frenesia e attesa per un evento che rimarrà impresso ancor di più, sapendo che la storia entra di diritto nei cuori dei siciliani !

Antonio David