Difesa dell’ambiente: alcuni “reperti” trovati dagli studenti venerdì scorso nell’area del Castello di Lombardia

Si trovano anche di questi “reperti” nelle adiacenze del Castello di Lombardia e della Rocca di Cerere. A scoprirli sono stati gli studenti di diverse istituzioni scolastiche che nella giornata di ieri 20 settembre hanno partecipato ad una giornata di pulizia della zona in collaborazione con la Federazione degli Studenti e di Legambiente. Una condizione quella in cui versa tutta la zona tra l’altro la più importante da un punto di vista turistico della città difficile e che necessita non solo di una importante operazione ei bonifica e riqualificazione come pare sia stata prevista dall’amministrazione comunale ma anche di vigilanza e controllo da parte delle istituzioni preposte. E’ inconcepibile che in una zona abitata e molto frequentata si possano essere persone che indisturbate possano andare a scaricare pezzi di eternit e batterie di auto esauste.

