Decreto CuraItalia, Barone (Uil Sicilia): “Aiuti anche agli edili, subito un protocollo con la Regione”.

Palermo. “Secondo il decreto legge CuraItalia anche gli edili potranno usufruire degli ammortizzatori sociali. Per questo serve subito un protocollo attuativo con Regione, per capire modalità e tempi al fine di tutelare tutti i lavoratori del settore”. Così il segretario generale della Uil Sicilia, Claudio Barone, che aggiunge: “Fondamentale sarà l’incontro operativo di domani con l’assessore Scavone per chiarire soprattutto quali misure saranno applicate nella nostra Isola per mettere in sicurezza i cantieri e fare ripartire le attività”. Per questo servirà anche un confronto con le imprese”.