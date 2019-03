Ddl rifiuti approvato in commissione, l’assessore Pierobon: “Passo avanti per riformare il settore e riportare la gestione in Sicilia nell’ordinario ”

“Con l’approvazione del ddl rifiuti è stato compiuto un altro passo avanti per riportare la gestione dei rifiuti in Sicilia nell’ordinario. Speriamo adesso che in Aula venga approvato in tempi rapidi per poi passare all’attuazione della nuova governance”. Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, commentando l’approvazione in commissione Bilancio all’Ars del ddl sulla “riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti”.

“Con questa norma del governo Musumeci – prosegue Pierobon – fissiamo una cornice normativa e rimettiamo ordine al settore da decenni in emergenza. Speravamo in un’approvazione unanime, confidiamo che per il bene dell’Isola si possa arrivare a un’intesa”.

La riforma prevede l’istituzione di nove autorità d’ambito provinciali che avranno il compito di gestire il settore a livello territoriale. Gli obiettivi sono quelli di migliorare il servizio, aumentare la differenziata, rendere autonomi i territori, ridurre i costi di gestione e quelli in bolletta a carico dei cittadini.