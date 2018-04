Dati Unioncamere: settore Artigiano: in provincia di Enna risente ancora della Crisi

Artigiani, prove di reazione alla crisi

Roma, 30 marzo 2018 – Ancora un anno difficile per l’artigianato italiano, seppure con qualche luce all’orizzonte. Sebbene anche il 2017 – come gli otto anni precedenti – si sia concluso con un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni di imprese (11mila le aziende in meno rispetto al 2016), il risultato è il meno pesante dall’inizio della crisi e conferma, accentuandola, la tendenza al recupero innescata nel 2014. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sull’imprenditoria artigiana a partire dai dati del Registro delle Imprese delle Camere di commercio (i dati sono disponibili all’indirizzo www.infocamere.it).

Nonostante i segnali di ripresa che si registrano, la crisi non è dunque ancora alle spalle. A fronte del calo delle cessazioni di impresa che si attestano sul livello minimo del decennio (92.265 unità), risulta in calo anche il numero di quanti decidono di intraprendere una attività artigiana (80.836). Dal 2012 ad oggi, quando l’anagrafe artigiana segnava un 1,4 milioni di imprese, si registra una diminuzione dello stock di oltre 110mila unità, con una riduzione percentuale complessiva vicina all’8%, pari a oltre un punto percentuale in media all’anno.

Guardando alla geografia dell’Italia artigiana, nel 2017 tutte le macro-aree del Paese hanno fatto registrare una diminuzione dello stock delle imprese, in una forchetta compresa tra le -2.500 imprese del Nord-Est e le oltre 3.500 del Mezzogiorno, ma tutte in miglioramento rispetto ai dodici mesi precedenti. Tra le regioni, il Trentino-Alto Adige è l’unica che presenta una modestissima crescita (+8 imprese, +0,03%). La graduatoria provinciale per tasso di crescita evidenzia una presenza ridotta di province caratterizzate da un segno positivo: Reggio Calabria (+0,85% pari a +83 imprese), Bolzano (+0,71% e +95 imprese), Milano (+0,65% per 455 imprese artigiane in più), Taranto (+0,17% e +13 imprese), Trieste (+0,11% e +5 unità) e Monza (+0,05% e +11 unità).

Il 2017 ha messo in evidenza una crescita sensibile delle attività artigiane nel comparto del “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”, in cui si è registrato un saldo di 1.807 imprese in più (pari ad una crescita del 3,6% rispetto al 2016). Performance positive caratterizzano il settore delle ‘Altre attività di servizi’ (in particolare grazie all’aumento delle attività legate ai servizi alla persona), e quello della comunicazione, che nei dodici mesi del 2017 hanno fatto segnare un saldo positivo rispettivamente di 1.224 e 244 imprese, con un tasso di crescita pari a +0,66% per il primo comparto e che ha sfiorato il 2% per il secondo. Risultato negativo per le costruzioni, che, nel 2017 perdono oltre 7mila unità (-1,4%), ma che fanno meglio dell’anno precedente dove avevano fatto registrare una contrazione di oltre 10mila aziende. Le cose non vanno meglio per le imprese che operano nel trasporto e magazzinaggio e per l’industria in senso stretto: nel 2017 il saldo delle imprese artigiane è diminuito di 1.764 imprese

(-2,0%) per il primo comparto e addirittura, per il secondo, il calo è stato di 4.744 imprese (-1,5%).

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 1 – Nati-mortalità delle imprese artigiane regioni – Anno 2017

Valori assoluti e percentuali

Regioni Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock Tasso di Tasso di Anno 2017 31.12.2017 crescita crescita Anno 2017 Anno 2016 PIEMONTE 8.013 9.349 -1.336 119.809 -1,09% -1,16% VALLE D’AOSTA 275 279 -4 3.672 -0,11% -1,11% LOMBARDIA 15.759 16.760 -1.001 249.558 -0,40% -0,68% TRENTINO A. A. 1.599 1.591 8 25.828 0,03% -0,18% VENETO 7.368 8.598 -1.230 129.038 -0,94% -1,20% FRIULI V. G. 1.759 1.898 -139 28.347 -0,49% -1,10% LIGURIA 2.814 3.149 -335 44.207 -0,75% -0,78% EMILIA ROMAGNA 8.560 9.702 -1.142 128.902 -0,88% -1,26% TOSCANA 7.428 8.367 -939 105.546 -0,88% -1,14% UMBRIA 1.283 1.528 -245 21.017 -1,14% -1,82% MARCHE 2.744 3.222 -478 45.722 -1,03% -2,02% LAZIO 6.040 7.101 -1.061 96.180 -1,09% -1,34% ABRUZZO 1.668 2.268 -600 30.761 -1,91% -2,06% MOLISE 338 447 -109 6.627 -1,62% -1,93% CAMPANIA 3.796 4.288 -492 69.596 -0,70% -1,45% PUGLIA 3.982 4.531 -549 68.828 -0,78% -1,38% BASILICATA 480 569 -89 10.476 -0,84% -1,44% CALABRIA 1.723 1.901 -178 33.324 -0,53% -0,84% SICILIA 3.581 4.385 -804 74.180 -1,07% -1,24% SARDEGNA 1.626 2.332 -706 35.562 -1,94% -1,39% ITALIA 80.836 92.265 -11.429 1.327.180 -0,85% -1,16% Aree geografiche NORD-OVEST 26.861 29.537 -2.676 417.246 -0,64% -0,84% NORD-EST 19.286 21.789 -2.503 312.115 -0,79% -1,13% CENTRO 17.495 20.218 -2.723 268.465 -1,00% -1,42% SUD E ISOLE 17.194 20.721 -3.527 329.354 -1,06% -1,39% TOTALE ITALIA 80.836 92.265 -11.429 1.327.180 -0,85% -1,16%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 2 – Nati-mortalità delle imprese artigiane per forma giuridica – Anno 2017

Valori assoluti e percentuali

Forme giuridiche Iscrizioni Cessazioni Saldo Stock al 31.12.2017 Tasso di crescita 2017 Tasso di crescita 2016 Società di capitali 7.790 4.723 3.067 77.110 4,21% 3,58% Società di persone 5.798 11.507 -5.709 216.098 -2,55% -2,52% Imprese individuali 66.933 75.696 -8.763 1.029.799 -0,84% -1,17% Altre forme 315 339 -24 4.173 -0,57% -2,83% TOTALE 80.836 92.265 -11.429 1.327.180 -0,85% -1,16%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tabella 3 – Nati-mortalità delle imprese artigiane per settore di attività – Anno 2017

Graduatoria settoriale per saldo annuale dello stock

Valori assoluti e percentuali

Stock Variazioni Variazione Variazione SETTORI DI ATTIVITA’ 31.12.2017 anno 2017 % dello % dello stock 2017 stock 2016 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 52.438 1.807 3,56% 3,87% Altre attività di servizi 186.051 1.224 0,66% 0,47% Servizi di informazione e comunicazione 12.576 244 1,98% 0,76% Attività professionali, scientifiche e tecniche 24.298 34 0,14% -0,34% Agricoltura, silvicoltura pesca 9.849 23 0,23% -1,03% Attività immobiliari 308 8 2,67% 1,01% Sanità e assistenza sociale 894 6 0,67% 1,60% Attività finanziarie e assicurative 116 1 0,86% -2,52% Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale 1 0 0,00% 0,00% Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 81 -3 -3,57% -3,41% Istruzione 2.247 -6 -0,27% 0,49% Attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento 5.866 -30 -0,51% 0,72% Estrazione di minerali da cave e miniere 667 -32 -4,55% -2,35% Fornitura di acqua, reti fognarie 2.366 -55 -2,27% -0,57% Attività dei servizi alloggio e ristorazione 48.652 -370 -0,75% -0,37% Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di auto 85.210 -450 -0,52% -0,45% Trasporto e magazzinaggio 85.706 -1.764 -2,01% -2,14% Attività manifatturiere 306.793 -4.744 -1,52% -1,72% Costruzioni 501.834 -7.259 -1,42% -1,99% Imprese non classificate 1.227 -63 -4,89% -8,83% TOTALE 1.327.180 -11.429 -0,85% -1,16%

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Riepilogo dei principali indicatori di nati-mortalità delle imprese nel 2017 – IMPRESE ARTIGIANE

Graduatoria provinciale per tasso di crescita

PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita PROVINCE Iscrizioni Cessazioni Saldo Tasso di crescita REGGIO CALABRIA 568 485 83 0,85% MANTOVA 739 863 -124 -1,02% BOLZANO 842 747 95 0,71% PAVIA 922 1.071 -149 -1,03% MILANO 4.964 4.509 455 0,65% TORINO 4.338 4.988 -650 -1,04% TARANTO 438 425 13 0,17% SONDRIO 210 258 -48 -1,07% TRIESTE 317 312 5 0,11% NUORO 283 354 -71 -1,09% MONZA E BRIANZA 1.461 1.450 11 0,05% AREZZO 675 791 -116 -1,13% NAPOLI 1.565 1.574 -9 -0,03% BARI 1.371 1.693 -322 -1,13% GROSSETO 424 430 -6 -0,10% PESARO E URBINO 652 780 -128 -1,13% AOSTA 275 279 -4 -0,11% MESSINA 511 639 -128 -1,14% IMPERIA 492 504 -12 -0,17% CASERTA 709 832 -123 -1,15% PISA 709 732 -23 -0,22% PIACENZA 448 544 -96 -1,16% VIBO VALENTIA 152 158 -6 -0,24% MODENA 1.370 1.615 -245 -1,16% NOVARA 619 643 -24 -0,25% FERRARA 587 691 -104 -1,17% VENEZIA 1.191 1.258 -67 -0,35% VITERBO 454 542 -88 -1,17% MACERATA 649 690 -41 -0,38% VICENZA 1.311 1.598 -287 -1,17% LIVORNO 488 515 -27 -0,38% COSENZA 548 687 -139 -1,17% LECCE 1.133 1.203 -70 -0,39% LECCO 492 598 -106 -1,19% RIMINI 713 754 -41 -0,42% VERONA 1.501 1.807 -306 -1,20% FIRENZE 2.071 2.200 -129 -0,44% CAMPOBASSO 259 317 -58 -1,20% UDINE 827 893 -66 -0,47% FERMO 371 453 -82 -1,23% ANCONA 741 797 -56 -0,48% SALERNO 975 1.212 -237 -1,24% CATANZARO 320 352 -32 -0,50% PERUGIA 961 1.176 -215 -1,29% BOLOGNA 1.784 1.932 -148 -0,54% FOGGIA 546 671 -125 -1,33% GORIZIA 192 207 -15 -0,56% BELLUNO 246 314 -68 -1,34% TREVISO 1.337 1.473 -136 -0,58% SIENA 394 492 -98 -1,43% CATANIA 834 936 -102 -0,60% SAVONA 521 653 -132 -1,44% GENOVA 1.396 1.537 -141 -0,61% MASSA CARRARA 371 450 -79 -1,45% TERNI 322 352 -30 -0,61% VERCELLI 271 340 -69 -1,45% BRINDISI 494 539 -45 -0,64% FROSINONE 577 709 -132 -1,48% ASTI 431 472 -41 -0,66% PARMA 725 914 -189 -1,49% BRESCIA 2.027 2.257 -230 -0,66% AGRIGENTO 288 381 -93 -1,53% TRENTO 757 844 -87 -0,68% BENEVENTO 217 292 -75 -1,58% COMO 937 1.045 -108 -0,68% SASSARI 703 910 -207 -1,60% VARESE 1.288 1.439 -151 -0,69% LODI 305 391 -86 -1,61% AVELLINO 330 378 -48 -0,70% PISTOIA 572 732 -160 -1,68% PALERMO 722 827 -105 -0,72% LUCCA 762 964 -202 -1,73% RAVENNA 703 781 -78 -0,73% CAGLIARI 638 881 -243 -1,77% REGGIO EMILIA 1.460 1.607 -147 -0,76% SIRACUSA 181 294 -113 -1,83% FORLI’ – CESENA 770 864 -94 -0,77% PESCARA 430 568 -138 -1,84% LATINA 580 650 -70 -0,77% ENNA 156 215 -59 -1,85% MATERA 170 198 -28 -0,80% CREMONA 462 627 -165 -1,86% TRAPANI 390 446 -56 -0,80% ROVIGO 368 492 -124 -1,87% PORDENONE 423 486 -63 -0,85% BIELLA 299 404 -105 -1,96% POTENZA 310 371 -61 -0,86% ALESSANDRIA 692 938 -246 -2,14% RAGUSA 350 405 -55 -0,87% RIETI 210 290 -80 -2,16% CUNEO 1.135 1.293 -158 -0,88% L’AQUILA 344 504 -160 -2,26% PADOVA 1.414 1.656 -242 -0,93% CHIETI 418 639 -221 -2,52% LA SPEZIA 405 455 -50 -0,94% CALTANISSETTA 149 242 -93 -2,67% BERGAMO 1.952 2.252 -300 -0,96% ISERNIA 79 130 -51 -2,69% PRATO 962 1.061 -99 -0,96% CROTONE 135 219 -84 -2,81% VERBANIA 228 271 -43 -0,99% ASCOLI PICENO 331 502 -171 -2,89% TERAMO 476 557 -81 -1,01% ORISTANO 2 187 -185 -5,92% ROMA 4.219 4.910 -691 -1,02% ITALIA 80.836 92.265 -11.429 -0,85%

