Danza Sportiva per l’ennese Marco Gervasi e la partner ungherese Timea Toroksic il sogno mondiale è sempre più vicino

Per il ballerino ennese Marco Gervasi e la sua partner la magiata Timea Toroksic il sogno mondiale si fa sempre più vicino. Nei giorni scorsi la coppia ha infatti partecipato ad uno stage di 4 giorni in Ungheria nella città di Zalaegerszeg organizzato dalla federazione ungherese di Danza. Insieme a Marco Timea le migliori 6 coppie ungheresi per ogni categoria. Lo scopo dello stage quello di preparare l’elite della Danza Moderna ungherese al Campionato nazionale. Ma è fuor di dubbio che i tecnici federali ungheresi guardano anche a più lontano. Marco e Timea sono stati seguiti da maestri dal calibro internazionale come l’Ex campione del mondo Peter Stokkebroe.

