Daniel Pace, ballerino ennese, prossimo al debutto internazionale con la compagnia Mandala Dance Company in tournée a Chicago.

Daniel Pace, per chi ancora non lo conosce e per chi, invece, ha già ha avuto modo di conoscerlo, è un danzatore ennese, nato come ballerino di danza classica accademica che ha, successivamente orientato i propri studi verso la danza contemporanea nella quale emerge una tecnica, definita da molti addetti al settore, “raffinata e di qualità”. Infatti, non passano di certo inosservate le doti artistiche di cui Daniel è in possesso come la“ forte fisicità, i “piedi arcuatissimi”, le “gambe alte e en-dehors“ oltre “all’aspetto interpretativo che cattura chi lo guarda”.

Daniel, fin da piccolissimo, ha conquistato le scene di festival, concorsi e rassegne, aggiudicandosi riconoscimenti e premi di livello internazionale.

È stato segnalato sia per scuole di formazione classica accademica che per compagnie nazionali e non, come: “ Scuola di Ballo Accademia Teatro Alla Scala” , “Balletto di Milano”, “Royal Ballet”, “Teatro Dell’Opera di Roma”, “Balletto di Firenze”, “Ballet Ouest” (Canada) , “Jas Art Ballet Company” ed altri enti prestigiosi.

Durante gli anni si è affermato nel panorama della danza, accumulando esperienze nell’ambito televisivo (Amici XII- Tu Si Que Vales 2014 ) e teatrali (Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini & Almatanz di Luigi Martelletta) con le produzioni “Lo Schiaccianoci” e “Il lago Dei Cigni” e la “Mandala Dance Company” con la produzione “Crossover”, calcando i palchi dei teatri italiani più importanti.

Durante l’anno 2018 si è trasferito alcuni mesi in Spagna ove ha lavorato per un cast artistico, successivamente, tornato in Italia, è stato contattato da importanti nomi nel mondo della danza e della coreografia per collaborare come danzatore e assistente alla coreografia per musical e produzioni teatrali, per citarne una, “ La Capinera” con musiche di G. Bella e Mogol e le coreografie di Valerio Longo.

Attualmente, Daniel sta lavorando presso la Compagnia Mandala Dance Company, compagnia dallo stile contemporaneo, sostenuta dal 2013 dal Ministero dei Beni Culturali (MIBAC), che si propone come compagnia d’autore che abbraccia il linguaggio della direttrice artistica Paola Sorressa (Danzatrice e coreografa, pluridiplomata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma).

Il lavoro della Mandala Dance Company , è basato sulla destrutturazione corporea, utilizzando tecniche come il floor work, flying low e contact.

La compagnia calca le scene ormai da ben dieci anni, fra le esperienze più importanti si annoverano:

– “L’uccello Di Fuoco-From One Birth To Another One #The Phoenix” (2014), andato in scena presso il Teatro Comunale di Modena, che ha visto la partecipazione del Guest Artist, Amilcar Moret Gonzalez (ballerino di chiara fama internazionale nonché professionista ormai da anni della nota trasmissione televisiva “Amici” di Maria De Filippi).

– Residenze e premi alla coreografia per le produzioni “Impermanenza” (2012) e “Alchemic Games” (2013) da CORE (Coordinamento Danza e Arti Performative del Lazio) all’interno del Progetto Officine Coreografiche sostenuto dal MIBACT.

Nel settembre 2014, per la Mandala Dance Company arriva la prima tournée negli USA, grazie alla preziosa collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Chicago, ottenendo con il “Trittico Motus” importanti riconoscimenti oltreoceano, debuttando, così al Ruth Page Theatre (dir. artistica Victor Alexander ) .

Nel Dicembre 2015 si esibisce ad Algeri, nel Maggio 2016 in Tailandia all’International Solo Festival di Bangkok.

Oltre ad aver consolidato il ponte culturale con Chicago, la compagnia sta intrattenendo relazioni con Spagna e Messico.

Dal 8 al 20 Luglio 2019, grazie all’Istituto Italiano di Cultura, Mandala Dance Company sarà per la seconda volta in Tournée a Chicago (Illinois_USA), con la produzione “Crossover” in scena il 12/07/2019 presso Ruth Page Theatre e il 13/07/2019 presso il Washington Park, concept, coreografie e regia di Paola Sorressa, danzatori: Daniel Pace, Elisabetta Cipriani, Paola Foresi, Elisa Lauria, Arianna Limina.

Luci e Scenografie di Lucien Bruchon, musiche di Alva Noto.

Crossover indaga l’incontro di energie e corpi in spazi pieni che lasciano vuoti da colmare.

Ciascuno vive, seguendo le proprie regole apparentemente immutabili che, per bisogno di autoaffermazione, vorrebbe imporre agli altri; l’incontro con le altrui regole provoca, però, una situazione di pressione. L’opportunità positiva che ne deriva, se accolta, porta a comportamenti adattivi, di condivisione, di inglobamento, fino alla possibile trascendenza: questa è la natura umana!

Da settembre 2019 a dicembre 2019 , Daniel Pace e la Mandala Dance Company inizieranno la tournèe con la produzione “Discovering”.

A 50 anni di distanza dal primo passo dell’ uomo sulla luna, evento che ha cambiato la storia dell’umanità e il suo modo di relazionarsi con lo spazio, il tempo e la gravità, “Discovering”, porta alla riflessione su cosa spinge l’uomo ad andare oltre i propri confini e a superare i propri limiti. Auguriamo a Daniel Pace e alla Mandala Dance Company un futuro ricco di successi personali e professionali.