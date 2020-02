DALL’OLIMPO DELLA MUSICA MONDIALE AL TEMPIO DELL’ELETTRONICA

AL MOB DISCO THEATRE ARRIVA WADE

Sarà il dj internazionale maestro della musica tech e deep house il protagonista del primo evento internazionale del nuovo anno alla discoteca di Carini. Per l’evento firmato Unlocked in consolle anche Daniele Travali

PALERMO – È il protagonista delle feste più belle del mondo, il principino della musica tech e deep house. Sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 23, Wade salirà in consolle al Mob Disco Theatre per il primo evento internazionale del nuovo anno firmato Unlocked. L’artista, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica elettronica nel 2011 e che oggi anima i più prestigiosi dancefloor mondiali, è un gradito ritorno della scena musicale siciliana.

Già ospite alla scorsa edizione dell’Unlocked Music Festival Musica e Legalità al Velodromo e al Fabrik di Agrigento dove ha registrato il tutto esaurito, in questo sabato bisestile Wade promette di non deludere le aspettative anche nella discoteca di Carini. Conosciuto all’anagrafe come Juan Carlos Cruz Lopez, nell’arte di Wade s’incontrano tech house e dub techno con alcuni tocchi old school e percussioni brillanti. I suoi brani infatti sono caratterizzati da basse frequenze. La sua musica ha fatto il giro dell’Europa e nel 2018 è entrato a far parte del Beatport Tech-House top100 per ben 24 volte.

Insieme a Wade sul palco ci sarà anche Daniele Travali, noto dj palermitano dallo stile tech-house con influenze latine. Giovane promessa delle consolle, ha girato il mondo portando la sua musica tra l’Italia, la Spagna, la Germania, la Russia e gli Emirati Arabi Uniti. I suoi brani sono stati pubblicati su Zoo Lab, Nopreset, Roush label, Materialism e ha già firmato con altre due importanti etichette come Oblack e Nonstop. Prima di Wade, Travali ha suonato insieme a star nazionali e internazionali come Paul Kalkbrenner, Richie Hawtin, Solomun, Jamie Jones, Loco Dice, Joseph Capriati e molti altri.

Il ticket al botteghino costa 20 euro per gli uomini e 15 euro per le donne. I biglietti, oltre che al botteghino, possono essere acquistati online (early bird 15 euro – sia uomo che donna – secondo release uomo 20 euro e donna 15). È possibile inoltre prenotare un tavolo nel privèe (tra bar privèe, terrazza, bar consolle, backstage o consolle) e anche raggiungere il Mob in pullman. La partenza è prevista alle ore 21.30 dalla Esso di Bagheria, alle 21.45 dalla Rotonda di Villabate, alle 21.50 dal Lucky Bar di Bonagia, alle 22 dalla Stazione Centrale, alle 22.10 dall’Università e infine alle ore 22.30 da piazzale Giotto. Il ritorno è previsto intorno alle ore 4. Il costo è di 10 euro andata e ritorno.