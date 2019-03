Dal Centro Ro.Ga tre storie per fare capire che c’è sempre una luce in fondo al Tunnel

Sono tre le storie a prima impressione molto diverse tra loro ma con un denominatore comune: quello che nella vita non ci si deve mai dare per vinti e si deve lottare sempre consapevoli che una luce in fondo al tunnel c’è sempre. Le storie, appunto, quelle raccontate negli spot realizzati dal giovane regista ennese Davide Vigore, documentano la vita vera di tre protagonisti – Fabrizio, Mario e Raimondo – non attori quindi e attraverso loro, la mission del Centro RO.GA. di Enna, committente degli spot. Queste sono un mix di vita e sport dal momento che riguardano persone che con lo sport hanno avuto e continuano ad avere un legame particolare. Due ex calciatori: Fabrizio Mirante, una giovane promessa calabrese (che oggi ha sposato l’atletica leggera) ed un ex bomber, Mario Aucello, tra l’altro vecchia bandiera del calcio ennese. Infine un ex-nuotatore, Raimondo Di Quarto. Tutti e tre hanno vissuto la tragedia di aver avuto amputato un arto inferiore. Per tutta la scorsa settimana Davide Vigore insieme alla produzione lucana Labirinto Visivo, il suo braccio destro Giusi Giardina, il Direttore della fotografia Filippo Arlotta, lo scenografo anch’esso ennese Paolo Previti ed altri ancora, hanno girato in location quali il Centro RO.GA. in contrada Staglio, il campo di atletica leggera ‘Tino Pregadio’ di Enna bassa, la piscina comunale, l’Autodromo di Pergusa e infine lo stadio Generale Gaeta di Enna, ha lavorato intensamente a dispetto di un clima che non li ha assolutamente agevolati. Durante le riprese anche diverse comparse, ma sempre pazienti del Centro RO.GA. Nonostante le intemperie il lavoro è stato portato a casa e tra qualche giorno comincerà la fase di post produzione. E per gli “attori per caso” una esperienza indimenticabile ed eventualmente da ripetere. “E’ stata una bellissima esperienza – commenta Mario Aucello – mi ha dato la possibilità di poter conoscere tanta gente ed ho avuto il piacere di calcare nuovamente il terreno di gioco del Gaeta. Una esperienza che rifarei”. Gli fa eco Raimondo Di Quarto “Una esperienza bellissima e unica – continua – e tra l’altro mi ha catapultato in un mondo come quello del cinema a me sconosciuto. Un grazie a tutta la troupe che in quei pochi giorni ci ha messo immediatamente a nostro agio. Per quanto mi riguarda sempre pronto a ripetere esperienze del genere soprattutto se hanno questa finalità”. “Anche per mio figlio è stata una bella esperienza – conclude Salvatore Mirante papà di Fabrizio (il figlio è a scuola) – Fabrizio è stato sin dal primo momento un motivatore per sé stesso e per noi altri. Quindi non poteva non essere favorevole ad una bella esperienza come quella che ha vissuto”. “Sono stati 4 giorni intensi – commenta il regista – chiaramente le storie prendono spunto dalle vite dei protagonisti che gentilmente si sono prestati, i quali erano gli unici che potevano far passare il messaggio che nella vita non ci si deve arrendere mai.” “Sono stati giorni molto emozionanti – conclude la responsabile comunicazione del Centro RO.GA. Dott.ssa Chiara Giannone – i nostri pazienti hanno vissuto con grande entusiasmo questa esperienza. Aspettiamo il montaggio finale per vedere il risultato di un progetto a noi molto caro e per lanciare il messaggio che, nonostante tutto, nella vita nulla è impossibile”.

Riccardo Caccamo

Visite: 26