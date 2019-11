Cronache di Gusto Guida Michelin 2020, tutte le stelle regione per regione

fonte: cronahce di gusto

Guida Michelin 2020, tutte le stelle regione per regione

06 November 2019

È stata presentata al Teatro Municipale di Piacenza la 65a edizione della Guida Michelin Italia, che si conferma la seconda Guida più stellata al mondo.

Ogni anno, dall’edizione 2018, il gruppo dei tristellati è cresciuto. Nella Guida Michelin Italia 2020 si inserisce nel novero dei più prestigiosi ristoranti Enrico Bartolini al Mudec.Enrico Bartolini ha conquistato la sua prima stella nel 2010 a le Robinie e poi nel 2011 al Ristorante Devero, la seconda nel 2014. Nel 2017 approda al MUDEC, confermando la seconda stella eguadagnando oggi la terza. “Per la sua varietà, che armonizza tradizioni regionali e creatività, per la ricchezza dei suoi prodotti e l’eccellenza dei suoi chef, l’Italia brilla al centro del panorama gastronomico globale. 33 nuovi ristoranti stellati si affacciano sulla scena culinaria offrendo la propria, personale testimonianza delle infinite varianti della cucina del Bel Paese. Su tutti, brilla il nuovo ristorante tre stelle Enrico Bartolini al Mudec, in cui la personalità dello chef spicca per ricerca e sperimentazione, armonizzandosi perfettamente con la dinamicità di Milano e regalando un tocco da artista al ricco patrimonio gastronomico italiano”, dice Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale Guide Michelin

Gli 11 tristellati che “valgono il viaggio”

Nella Guida Michelin 2020, i ristoranti che propongono una cucina che “vale il viaggio”, e quindi le tre stelle sono: Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), St. Hubertus, a San Cassiano (BZ), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Mauro Uliassi a Senigallia (AN) e Enrico Bartolini al Mudec a Milano.

Due nuovi bistellati

Sono due le novità tra i 35 ristoranti che “meritano una deviazione”, e quindi le due stelle Michelin. La Madernassa, a Guarene in provincia di Cuneo. Lo chef Michelangelo Mammoliti classe 1985, propone una cucina che è diventata una tappa irrinunciabile nel circuito dei grandi ristoranti della regione. I piatti esprimono rigore, tecnica e precisione, ma l’anima viene dalla tradizione e dai prodotti piemontesi, a cui si aggiungono proposte di mare, ingredienti esotici, talvolta asiatici, e i prodotti coltivati personalmente da Michelangelo nell’orto del ristorante. E poi Glam di Enrico Bartolini a Venezia. Con tanta fantasia la carta “pesca” nel mercato di Rialto e non solo per le specialità ittiche, a cui si aggiungono ricette del territorio reinterpretate dall’estro dello chef Donato Ascani, classe 1987. La sua proposta è una solenne sintesi tra creatività e istinto ispirati nel quotidiano dagli ingredienti locali con tocchi d’oriente e erbe aromatiche della laguna.

Trenta nuovi ristoranti con una stella

Sono 328 i ristoranti dalla “cucina di grande qualità, che merita la tappa”, dei quali 30 new entry: le regioni più ricche di novità sono la Lombardia, la Campania e la Toscana, alle quali sono state assegnate più del 50% delle nuove stelle. Il panorama stellato della Guida Michelin 2020: 328 ristoranti (30 novità) con una stella; 35 ristoranti (2 novità) con due stelle; 11 ristoranti (1 novità) con tre stelle, per un totale di 374 ristoranti stellati. La Lombardia è la regione più stellata, con 6 novità: 62 ristoranti (3 tre stelle 5 due stelle 54 una stella). Il Piemonte, con 4 novità, è sempre in seconda posizione, con 46 ristoranti (1 tre stelle 4 due stelle 41 una stella), mentre la Campania, con 6 novità, si colloca al terzo posto del podio, con 44 ristoranti, (6 due stelle 38 una stella). A seguire, la Toscana, con 6 novità, per un totale di 40 ristoranti (1 tre stelle, 4 due stelle e 35 una stella) e, infine, il Veneto, a quota 37, con due novità (1tre stelle, 4 due stelle e 32 una stella).

Tra le province, Napoli è sempre in vetta con 26 ristoranti (6 due stelle e 20 una stella), Roma in seconda posizione con 24 (1 tre stelle, 1 due stelle e 22 una stella). Seguono Milano con 20 ristoranti, la cui vitalità in molti campi vede oggi finalmente premiata anche la sua scena gastronomica grazie al nuovo tre stelle. (1tre stelle, 3 due stelle,16 una stella), Bolzano con 19 (1 tre stelle, 4 due stelle e 14 una stella), Cuneo a quota 18 (1 tre stelle, 2 due stelle e 15 una stella).

“Anno dopo anno, la Guida rileva che la straordinarietà della nostra cucina sta nell’eccellenza dei prodotti, nelle tradizioni radicate nel territorio e nella capacità di innovare. Forse è “tutto qui”, ma essere semplici e allo stesso tempo innovativi è un duro lavoro, che esige costanza, passione e collaborazione. Congratulazioni, quindi, a tutti gli chef e ai loro team che danno risalto alla scena gastronomica italiana, che può andar fiera dei suoi 374 ristoranti stellati”, dice Sergio Lovrinovich, Direttore Guida Michelin Italia.

In occasione della presentazione della Guida Michelin Italia 2020 sono stai conferiti 4 premi speciali:

Mentor Chef Michelin 2020, by Eberhard assegnato a Gennaro Esposito, Ristorante Torre del Saracino, Vico Equense

Giovane Chef Michelin 2020, by Lavazza assegnato a Davide Puleio, Ristorante L’Alchimia, Milano

Serivizio di Sala Michelin 2020, By Coppini assegnato a Sara Orlando Ristorante Locanda di Orta, Orta San Giulio

Passion for Wine Michelin 2020, By Consorzio del Brunello di Montalcino Rino Billia, Ristorante Le Petit restaurant, Cogne

E ora ecco la lista dei ristoranti stellati in Italia suddivisi per regione.

VALLE D’AOSTA

Una stella

Courmayeur (Ao) – Petit Royal (Nuova)

Cogne (AO) – Le Petit Restaurant

LIGURIA

Una stella

Genova – The Cook

San Remo (IM) – Paolo e Barbara

Imperia-Porto Maurizio – Sarri

Ameglia (SP) – Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo

Bergeggi (SV) – Claudio

Noli (CV) – Il Vescovado

PIEMONTE

Tre stelle

Alba (CN) – Piazza Duomo

Due stelle

Cervere (CN) – Antica Corona Reale

Guarene (Cn) – La Madernassa (Nuova)

Orta San Giulio (NO) – Villa Crespi

Verbania – Fondotoce (VB) – Piccolo Lago

Una stella

Acqui Terme(AL) – I Caffi

Alessandria (AL) – I Due Buoi

Alessandria Spinetta – Marengo (AL) – La Fermata

Canelli (AT) – San Marco

Isola D’asti (AT) – Il Cascinale Nuovo

Penango Cioccaro (AT) – Locanda del Sant’Uffizio

Tigliole (AT) – Ca’ Vittoria

Pollone (BI) – Il Patio

Alba (CN) – Larossa

Alba (CN) – Locanda del Pilone

Benevello (CN) – Villa d’Amelia xx

Canale (CN) – All’Enoteca

Cherasco (CN) – Da Francesco

Grinzane Cavour (CN) – Marc Lanteri al Castello

Guarene (CN) – La Madernassa

La Morra (CN) – Osteria Arborina

Piobesi d’Alba (CN) – 21.9

Priocca D’alba (CN) – Il Centro

Santo Stefano Belbo (CN) – Il Ristorante di Guido da Costigliole

Serralunga D’alba (CN) – La Rei

Serralunga D’alba (CN) – Guido

Soriso (NO) – Al Sorriso

Treiso CN – La Ciau del Tornavento

La Morra (CN) – Massimo Camia

Monforte d’Alba (Cn) – Fre (Nuova)

Novara – Tantris

Novara – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Orta San Giulio (NO) – Locanda di Orta

Caluso (TO) – Gardenia

Pinerolo (TO) – Zappatori

Rivoli (TO) – Combal.zero

San Maurizio Canavese (TO) – La Credenza

Torino – Cannavacciuolo Cafè & Bistrot

Torino – Carignano

Torino – Casa Vicina-Eataly Lingotto

Torino – Condividere (Nuova)

Torino – Magorabin

Torino – Spazio 7

Torino – Vintage 1997

Torino – Del Cambio

Venaria Reale (TO) – Dolce Stil Novo alla Reggia

Domodossola (Vb) – Atelier (Nuova)

Verbania – Pallanza (VB) – Il Portale

Vercelli (VC) – Cinzia da Christian e Manuel

LOMBARDIA

Tre stelle

Brusaporto (BG) – Da Vittorio

Milano – Enrico Bartolini al Mudec (Nuova)

Canneto Sull’Oglio (MN) – Dal Pescatore

Due stelle

Concesio (BS) – Miramonti l’Altro

Gargnano (BS) – Villa Feltrinelli

Milano – Enrico Bartolini al Mudec

Milano – Il Luogo di Aimo e Nadia

Milano – Seta

Milano – VUN

Una stella

Almè (BG) – Frosio

Cavernago (BG) – Il Saraceno

Bergamo – Casual

Bergamo – Impronte (Nuova)

Chiuduno (BG) – A’anteprima

San Paolo d’Argon (BG) – Florian Maison

Trescore Balneario (BG) – LoRo

Treviglio (BG) – San Martino

Villa D’Almè (BG) – Osteria della Brughiera

Calvisano (BS) – Gambero

Corte Franca – Borgonato (BS) – Due Colombe

Desenzano Del Garda (BS) – Esplanade

Gardone Riviera – Fasano (BS) – Lido 84

Gargnano (BS) – La Tortuga

Gargnano (BS) – Villa Giulia

Manerba Del Garda (BS) – Capriccio

Orzinuovi (BS) – Sedicesimo Secolo

Pralboino (BS) – Leon d’Oro

Sirmione (BS) – La Rucola

Albavilla (CO) – Il Cantuccio

Bellagio (CO) – Mistral

Blevio (Co) – L’Aria (Nuova)

Campione D’Italia (CO) – Da Candida

Como (CO) – I Tigli in Theoria

Torno (CO) – Berton al Lago

Cernobbio (LC) – Materia

Lecco (LC) – Al Porticciolo 84

Viganò (LC) – Pierino Penati

Cornaredo (MI) – D’O

Milano – L’Alchimia (Nuova)

Milano – Berton

Milano – Contraste

Milano – Cracco

Milano – Innocenti Evasioni

Milano – It Milano (Nuova)

Milano – Felix Lo Basso

Milano – Iyo

Milano – Joia

Milano – Lume

Milano – Sadler

Milano – Tano Passami l’Olio

Milano – Tokuyoshi

Milano – Viva Viviana Varese

Quistello (MN) – Ambasciata

Certosa Di Pavia (PV) – Locanda Vecchia Pavia “Al Mulino”

Stradella (Pv) – Villa Naj (Nuova)

Vigevano (PV) – I Castagni

Madesimo (SO) – Il Cantinone e Sport Hotel Alpina

Mantello (SO) – La Présef

Villa Di Chiavenna (SO) – Lanterna Verde

Fagnano Olona (VA) – Acquerello

Laveno-Mombello (VA) – La Tavola

Olgiate Olona (VA) – Ma.Ri.Na.

VENETO

Tre stelle

Rubano (PD) – Le Calandre

Due stelle

Campagna Lupia – Lughetto (VE) – Antica Osteria Cera

Lonigo (VI) – La Peca

Venezia – Glam Enrico Bartolini (Nuova)

Verona – Casa Perbellini

Una stella

Cortina D’Ampezzo (BL) – Tivoli

Pieve D’Alpago (BL) – Dolada

Puos D’Alpago (BL) – Locanda San Lorenzo

Vodo Cadore (BL) – Al Capriolo

Borgoricco (Pd) – Storie d’amore (Nuova)

Pontelongo (PD) – Lazzaro 1915

Selvazzano Dentro (PD) – La Montecchia

Castelfranco Veneto (TV) – Feva

Follina (TV) – La Corte

Oderzo (TV) – Gellius

Treviso (TV) – Undicesimo Vineria

Scorzè (VE) – San Martino

Venezia – Oro Restaurant

Venezia – Osteria da Fiore

Venezia – Quadri

Venezia – Il Ridotto

Venezia – Venissa

Altissimo (VI) – Casin del Gamba

Arzignano (VI) – Macelleria Damini & Affini

Asiago (VI) – Stube Gourmet

Asiago (VI) – La Tana Gourmet

Barbarano Vicentino (VI) – Aqua Crua

Schio (VI) – Spinechile

Vicenza (VI) – El Coq

Bardolino (VI) – La Veranda

Cavaion Veronese (VR) – Oseleta

Isola Rizza (VR) – Perbellini

Malcesine (VR) – Vecchia Malcesine

San Bonifacio (VR) – Degusto Cuisine

Verona – 12 Apostoli

Verona – Il Desco

Verona – Osteria la Fontanina

TRENTINO ALTO ADIGE

Tre stelle

Alta Badia – San Cassiano (BZ) – St. Hubertus

Due stelle

Alta Badia – San Cassiano (BZ) – La Siriola

Chiusa (BZ) – Jasmin

Mules (BZ) – Gourmetstube Einhorn

Sarentino (BZ) – Terra

Tirolo (BZ) – Trenkerstube

Trento – Ravina (TN) – Locanda Margon

Una stella

Alta Badia – Corvara (BZ) – La Stüa de Michil

Appiano sulla Strada del Vino – S. Michele (BZ) – Zur Rose

Bolzano – In Viaggio, Claudio Melis

Bressanone (Bz) – Apostelstube (Nuova)

Castelbello Ciardes (BZ) – Kuppelrain

Collepietra (BZ) – Astra

Dobbiaco (BZ) – Tilia

Falzes – Molini (BZ) – Schöneck

Merano (BZ) – Sissi

Nova Levante (BZ) – Johannes-Stube

Ortisei (BZ) Anna Stuben

Selva di Val Gardena (BZ) – Alpenroyal Gormet

Tesimo (BZ) – Zum Löwen

Tirolo (BZ) – Culinaria im Farmerkreuz

Cavalese (TN) – El Molin

Madonna Di Campiglio (TN) – Dolomieu

Madonna Di Campiglio (TN) – Il Gallo Cedrone

Madonna Di Campiglio (TN) – Stube Hermitage

Moena (TN)– Malga Panna

Trento Ravina – Locanda Margon

Vigo Di Fassa – Tamion (TN) – ‘L Chimpl

FRIULI VENEZIA GIULIA

Due stelle

Udine – Godia (UD) – Agli Amici

Una stella

Cormons (GO) – Al Cacciatore – della Subida

Dolegna del Collio – Vencò (GO) – L’Argine di Vencò

San Quirino (PN) – La Primula

Trieste – Harry’s Piccolo

Colloredeo Di Monte Albano (UD) – La Taverna

Rivignano (UD) – Al Ferarùt

Ruda (UD) – Osteria Altran

Sappada (UD) – Laite

EMILIA ROMAGNA

Tre stelle

Modena – Osteria Francescana

Due stelle

Imola (BO) – San Domenico

Cesenatico (FC) – Magnolia

Una stella

Bologna – I Portici

Castel Maggiore – Iacobucci (Nuova)

Sasso Marconi (BO) – Marconi

Savigno (BO) – Trattoria da Amerigo

Bagno di Romagna (Fc) – Da Gorini (Nuova)

Cesenatico (FC) – La Buca

Codigoro (FE) – La Capanna di Eraclio

Codigoro (FE) – La Zanzara

Modena – L’Erba del Re

Borgonovo Val Tidone (PC) – La Palta

Carpaneto Piacentino (PC) – Nido del Picchio

Parma – Inkiostro

Parma – Parizzi

Polesine Parmense (PR) – Antica Corte Pallavicina

Quattro Castella Michelin – Rubbianino (RE) – Ca’ Matilde

Rubiera (RE) – Arnaldo-Clinica Gastronomica

Rimini – Miramare – Guido

Rimini – Abocar Due Cucine

Pennabilli (RN) – Il Piastrino

MARCHE

Tre stelle

Senigallia (AN) – Uliassi

Due stelle

Senigallia – Marzocca (AN) – Madonnina del Pescatore

Una stella

Loreto (AN) – Andreina

Pesaro (PU) – Nostrano

TOSCANA

Tre stelle

Firenze – Enoteca Pinchiorri

Due stelle

Massa Marittima – Ghirlanda (GR) – Bracali

Montemerano (GR) – Caino

Viareggio (LU) – Piccolo Principe

Colle Di Val d’Elsa (SI) – Arnolfo

Una stella

Cortona (AR) – Il Falconiere

Firenze – Borgo San Jacopo

Firenze – Gucci Osteria da Massimo Bottura (Nuova)

Firenze – La Leggenda dei Frati

Firenze – Ora D’Aria

Firenze – Il Palagio

Firenze – La Bottega del Buon Caffè

Firenze – Santa Elisabetta (Nuova)

San Casciano in Val Di Pesa – Cerbaia (FI) – La Tenda Rossa

Scarperia (Fi) – Virtuoso – Tenuta le Tre Virtù (Nuova)

Tavarnelle Val Di Pesa (FI) – La Torre

Tavarnelle Val Di Pesa – Badia a Passignano (FI) – Osteria di Passignano

Castiglione della Pescaia (GR) – La Trattoria Enrico Bartolini

Porto Ercole (GR) – Il Pellicano

Seggiano (GR) – Silene

Marina Di Bibbona (LI) – La Pineta

Forte Dei Marmi (LU) – Bistrot

Forte Dei Marmi (LU) – Lorenzo

Forte dei Marmi (LU) – Lux Lucis

Forte Dei Marmi (LU) – La Magnolia

Forte dei Marmi (Lu) – Il parco di Villa Grey (Nuova)

Lucca – Giglio

Lucca – Butterfly

Viareggio (Lu) – Lunasia (Nuova)

Viareggio (Lu) – Il piccolo principe

Viareggio (LU) – Romano

Lamporecchio (PT) – Atman a Villa Rospigliosi

Castelnuovo Berardenga (SI) – La Bottega del 30

Castelnuovo Berardenga (SI) – L’asinello (Nuova)

Castiglione d’Orcia (SI) – Osteria Perillà

Chiusi (SI) – I Salotti

Chiusdino (SI) – Meo Modo

Gaiole in Chianti (SI) – Il Pievano

San Casciano Dei Bagni – Fighine (SI) – Castello di Fighine

San Gimignano (SI) – Cum Quibus

San Gimignano – Lucignano (SI) – Ristorante al 43

UMBRIA

Due stelle

Baschi (TR) – Vissani

Una stella

Norcia (PG) – Vespasia

LAZIO

Tre stelle

Roma – La Pergola

Due stelle

Rivodutri (RI) – La Trota

Roma – Il Pagliaccio

Una stella

Acuto (FR) – Colline Ciociare

Lido di Latina (LT) – Il Vistamare

Ponza (LT) – Acqua Pazza

Fiumicino (RM) – Pascucci al Porticciolo

Labico (RM) – Antonello Colonna Labico

Fiumicino (RM) – Il Tino

Genazzano (RM) – Aminta Resort

Roma – Acquolina Hostaria in Roma

Roma – All’oro

Roma – Aroma

Roma – Assaje

Roma – Bistrot 64

Roma – Il Convivio-Troiani

Roma – Enoteca la Torre

Roma – Glass Hostaria

Roma – Imàgo

Roma – La Terrazza dell’Eden

Roma – Metamorfosi

Roma – Moma

Roma – Per Me

Roma – Pipero

Roma – Enoteca al Parlamento Achilli

Roma – Tordomatto

Roma – Idylio by Apreda (Roma)

Acquapendente – Trevinano (VT) – La Parolina

Viterbo (VT) – Danilo Ciavattini

Vitorchiano (VT) – Casa Iozzìa

CAMPANIA

Due stelle

Brusciano (NA) – Taverna Estia

Capri – Anacapri (NA) – L’Olivo

Ischia (NA) – Danì Maison

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Quattro Passi

Sant’agata Sui Due Golfi (NA) – Don Alfonso 1890

Vico Equense – Marina Equa (NA) – Torre del Saracino

Una stella

Vallesaccarda (AV) – Oasis – Sapori Antichi

Telese (BN) – Krèsios

Telese (BN) – Locanda del Borgo

Caserta (CE) – Le Colonne

Bacoli (NA) – Caracol

Capri – Anacapri (NA) – Il Riccio

Capri – Anacapri (Na) – Mammà

Capri – Anacapri (Na) – Le monzù (nuova)

Castellammare di Stabia (na) – Piazzetta Milù

Ischia/Sant’Angelo (Na) – La Tuga (Nuova)

Ischia – Lacco Ameno (NA) – Indaco

Massa Lubrense / Nerano (NA) – Taverna del Capitano

Napoli – Il Comandante

Napoli – George Restaurant (Nuova)

Napoli – Palazzo Petrucci

Napoli – Veritas

Pompei (NA) – President

Quarto (NA) – Sud

Sant’Agnello (NA) – Don Geppi

Sorrento (NA) – Il Buco

Sorrento (NA) – Terrazza Bosquet

Torre del Greco (Na) – Josè Restaurant – Tenuta Villa Guerra (Nuova)

Vico Equense (NA) – Antica Osteria Nonna Rosa

Vico Equense (NA) – Maxi

Amalfi (Sa) – Glicine (Nuova)

Amalfi (SA) – La Caravella

Caggiano (SA) – Locanda Severino

Conca dei Marini (SA) – Il Refettorio

Eboli (SA) – Il Papavero

Maiori (SA) – Il Faro di Capo d’Orso

Mercato San Severino (SA) – Casa del Nonno 13

Paestum (SA) Le Trabe

Positano (SA) La Serra

Positano (SA) La Sponda

Positano (SA) – Zass

Ravello (SA) – Rossellinis

Ravello (Sa) – Il Flauto di Pan (Nuova)

Salerno (SA) – Re Maurì

ABRUZZO

Tre stelle

Castel Di Sangro (AQ) – Reale

Una stella

L’aquila (AQ) – Magione Papale

Guardiagrele (CH) – Villa Maiella

San Salvo (CH) – Al Metrò

Civitella Casanova (PE) – La Bandiera

Pescara – Café les Paillotes

Roseto degli Abruzzi (TE) – D.one Restaurant

PUGLIA

Una stella

Conversano (BA) – Pashà

Putignano (BA) – Angelo Sabatelli

Carovigno (BR) – Già Sotto l’Arco

Ceglie Messapica (BR) – Al Fornello-da Ricci

Ostuni (BR) – Cielo

Savelletri (BR) – Due Camini

Barletta (BA) – Bacco

Trani (Bt) – Memorie di Felix Lo Basso (Nuova)

Trani (BT) – Quintessenza

Lecce – Bros’

Manduria (Ta) – Casamatta (Nuova)

Andria (BA) – Umami (Il ristorante è chuso, ma la chiusura è stata comunicata dopo la stampa della guida)

BASILICATA

Una stella

Matera – Vitantonio Lombardo

CALABRIA

Una stella

Catanzaro (CZ) – Antonio Abbruzzino

Isola di Capo Rizzuto (KR) – Pietramare

Strongoli (KR) – Dattilo

Marina Di Gioiosa Jonica (RC) – Gambero Rosso

Santa Cristina d’Aspromonte (RC) – Qafiz

SICILIA

Due stelle

Licata (AG) – La Madia

Ragusa – Duomo

Una stella

Caltagirone (CT) – Coria

Catania – Sapio

Linguaglossa (CT) – Shalai

Riposto (Ct) – Zash (Nuova)

Salina (ME) – Signum

Vulcano (ME) – Cappero

Taormina (ME) – La Capinera

Taormina (ME) – St. George by Heinz Beck

Taormina (ME) – Otto Geleng al Timeo (Nuova)

Bagheria – I Pupi

Palermo – Bye Bye Blues

Terrasini (PA) – Il Bavaglino

Modica (RG) – Accursio

Ragusa – Locanda Don Serafino

Ragusa – La Fenice

SARDEGNA

Una stella

Cagliari (CA) – Dal Corsaro

Arzachena (OT) – ConFusion

