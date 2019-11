Fonte: Cronache di Gusto

Ecco le migliori pasticcerie d’Italia secondo il Gambero Rosso

on 22 November 2019. Pubblicato in La guida

Puntuale come ogni anno, ecco la guida Pasticceri & Pasticcerie 2020 del Gambero Rosso.

Si tratta di un’istantanea dello stato dell’arte della pasticceria italiana. Gli esperti del Gambero Rosso hanno scandagliato lo Stivale da Nord a Sud, assaggiato, valutato, e il risultato è una guida con 580 indirizzi con voti indicati in centesimi suddivisi tra Pasticceria, Servizio e Ambiente che rappresentano (secondo il Gmbero Rosso) i migliori esempi di alto artigianato italiano. Le valutazioni hanno preso in considerazione diversi parametri. Il voto complessivo, espresso in centesimi, è la somma di quello di Pasticceria (massimo 80 punti), Servizio (massimo 10 punti) e Ambiente (massimo 10 punti). I migliori locali sono contraddistinti dal simbolo delle Torte, a seconda del grado di eccellenza. 1 Torta (75-79/100), 2 Torte (80-89/100), 3 Torte (90-100/100).

I PREMI

Tre Torte

95

Pasticceria Veneto – Brescia

94

Dalmasso – Avigliana (TO)

93

Biasetto – Padova

Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA)

Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine [SA]

92

Besuschio – Abbiategrasso [MI]

Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

Pasquale Marigliano – Nola [NA]

Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)

91

Acherer Patisserie. Blumen – Brunico/Bruneck (BZ)

Bompiani – Roma

Ernst K Knam – Milano

Nuovo Mondo – Prato

90

Cortinovis – Ranica (BG)

Dolce Reale – Montichiari (BS)

Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po (TO)

Belle Hélène – Tarquinia [VT]

Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

Rinaldini – Rimini

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

Sciampagna – Marineo [PA]

Caffè Sicilia – Noto [SR]

I PREMI SPECIALI

Pasticciere Emergente

Marco Battaglia e Lavinia Franco – Marlà (MI)

Novità dell’anno

Harry’s Pasticceria – Trieste

Miglior Pasticceria Salata

Bompiani – Roma

Due Torte

89

L’ Arte Bianca – Parabita [LE]

Luca Mannori – Prato

88

Alex – Pantigliate [MI]

Cappello – Palermo

Il Chiosco – Lonigo [VI]

Nuova Pasticceria Lady – San Secondo Parmense [PR]

Lombardi – Osimo [AN]

Martesana – Milano

Pasticceria Palazzolo – Cinisi [PA]

Dino Pettenò – Mestre [VE]

Picchio – Loreto [AN]

Pasticceria Zizzola – Noale (VE)

87

Antoniazzi – Bagnolo San Vito [MN]

Sebastiano Caridi – Faenza [RA]

d&g Patisserie – Selvazzano Dentro [PD]

Dolciarte – Avellino

Pino Ladisa – Bari

Marra Pane Pasticceria Pausa e Delizie – Cantù [CO]

Morlacchi – Zanica [BG]

La Pasticceria – Argenta [FE]

Volpe – Napoli

86

ArteSapori – Oggiono [LC]

Canterino – Biella

Roberto Cantolacqua Pasticcere – Civitanova Marche [MC]

Caprice – Pescara

Caffè Commercio – Dolo [VE]

Douce – Genova

Farmacia del Cambio – Torino

Moffa – Foggia

Bar Caffetteria Pasticceria Originis – Cagliari

Pannamore – Vasto [CH]

La Pasqualina – Almenno San Bartolomeo [BG]

Piccola Pasticceria – Casale Monferrato [AL]

Patalani – Viareggio [LU]

Sartori – Erba [CO]

85

Alfieri – Correggio [RE]

Avidano – Chieri [TO]

Buosi – Venegono Superiore [VA]

Pasticceria Busato – Isola della Scala [VR]

Davenicio – Arzignano [VI]

Caffè Delizia – Bolognetta [PA]

Pasticceria dell’Agnese – Torino

I Dolci di Ricky – Badia [BZ]

Caffè Europa – Catania

Gabbiano – Pompei [NA]

Gruè – Roma

Harry’s Pasticceria – Trieste

L’Ile Douce – Milano

Marlà – Milano

Molineris – Carmagnola [TO]

Morandin – Saint Vincent [AO]

Pansa – Amalfi [SA]

Pavè – Milano

Racca – Padova

Regina di Quadri – Bologna

Sirani – Bagnolo Mella [BS]

Ugetti – Bardonecchia [TO]

Marco Vacchieri Pasticceria Cioccolateria Gelateria – Rivalta di Torino [TO]

Verga – Giussano [MB]

Viscontea – Milano

I migliori Pastry Chef

Manuel Costardi – Da Christian e Manuel dell’Hotel Cinzia, Vercelli

Chiara Patracchini – La Credenza, San Maurizio Canavese (TO)

Nicola Di Lena – Seta del Mandarin Oriental Milano, Milano

Federica D’Alpaos – Lido 84, Gardone Riviera (BS)

Sara Simionato – Antica Osteria da Cera, Campagna Lupia (VE)

Lorenzo Dani – Pepe Nero, Prato

Sara Mazzoli – Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio (LU)

Giuseppe Amato – La Pergola dell’Hotel Rome Cavalieri, Roma

Edvige Simoncelli – Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, Roma

Carmine Di Donna – Torre del Saracino, Vico Equense (NA)

Francesco Guida – Antica Osteria Nonna Rosa, Vico Equense (NA)

Sabrina Legna – Taverna Estia, Brusciano (NA)

Isabella Potì – Bros’, Lecce

C.d.G.