fonte: cronache di gusto

Come attrarre più enoturisti in cantina: tutti i segreti svelati a Taormina Gourmet Learning

Roberta Garibaldi, una delle massime esperte di Turismo Enogastronomico in Italia e docente universitaria, sarà protagonista con una lezione a Taormina Gourmet Learning

Il turismo enogastronomico è oggi un settore dinamico e in forte crescita che sta diventando una nuova, grande possibilità per il territorio e per il mercato del vino. La conseguenza è che sempre più destinazioni, enti ed aziende decidono di offrire al turista esperienze relative al mondo Food and Wine.

Come possiamo, pertanto, promuovere e valorizzare i territori e i luoghi di produzione del vino, creando prospettive di sviluppo economico e soprattutto essendo all’altezza delle aspettative dell’enoturista, sempre più attento, preparato ed evoluto? Ad illustrarci i segreti e le tecniche a Taormina Gourmet Learning sarà Roberta Garibaldi, docente universitaria ed esperta di turismo enogastronomico. La Garibaldi è membro e responsabile di vari comitati scientifici ed editoriali, tra cui il “Food Tourism Research & Trends” della World Food Travel Association, del Consiglio di Presidenza della Società Italiana di Scienze del Turismo (Sistur) e autrice del Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano.

Roberta Garibaldi, nel suo corso dal titolo “Turismo Enogastronomico, tutti i segreti per attrarre un turista in cantina”, affronterà lo status quo del settore enogastronomico, come comunicare un’esperienza e il relativo prodotto attraverso lo storytelling e le tematiche alla base della creazione di un’esperienza per il turista, dall’inquadramento del suo profilo all’applicazione di strumenti tecnologici per rendere l’esperienza maggiormente coinvolgente. E’ inoltre importante che l’accoglienza risponda a precisi standard qualitativi. La cultura del vino non si improvvisa: servono attrezzature idonee, strutture adeguate e personale in grado di trasferire la storia, la tecnica e l’emozione di produrre e degustare il vino. Un’occasione unica e di prestigio per gli addetti ai lavori quella di venerdì 25 ottobre dalle 10 alle 17 presso Radice Pura, il parco botanico più grande della Sicilia, Via Fogazzaro 19, a Giarre, in provincia di Catania.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alla lezione, è necessario acquistare un biglietto, cliccando in questo link. Il costo del corso è di 100 euro e prevede un light lunch per i partecipanti. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. I posti sono limitati. Chi prenderà parte al corso, avrà accesso gratuito per un giorno al banco d’assaggio di Taormina Gourmet, che si terrà nelle giornate del 27 e 28 ottobre presso l’hotel Villa Diodoro, oltre ad uno sconto del 30 per cento sulle masterclass e i cooking show previa disponibilità dei posti.

C.d.G.