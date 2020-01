fonte: cronache di gusto

Ad Enna premiati i migliori pecorini siciliani Dop – Ecco i vincitori

di Manuela Zanni

A Enna trionfa il Premio Caseus Siciliae Trinacria d’Oro, il concorso patrocinato dall’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggio) per stabilire, fra le proposte dei caseifici dell’Isola, i tre migliori Pecorini siciliani Dop.

La manifestazion si è tenuta presso l’Hotel Federico II di Enna. Sul podio al primo posto quest’anno la società agricola dei Fratelli Tirrito di Castronovo di Sicilia (PA), al secondo posto l’azienda Presti Rosario di Santo Stefano di Quisquinia (Ag) e al terzo posto l’azienda Ferranti, sempre di Santo Stefano di Quisquina. La manifestazione, alla sua ottava edizione, si propone, con la collaborazione dei consorzi delle 5 dop siciliane e con l’insegna “Caseus Siciliae”, un percorso di iniziative lungo tutto l’anno per la valorizzazione dei formaggi siciliani. Obiettivo della manifestazione, lo ricordiamo, è l’assegnazione del prestigioso premio che viene attribuito al migliore formaggio pecorino siciliano.

(La giuria)

L’evento, come da consuetudine, è stato promosso dall’Onaf nella persona del suo delegato per la Sicilia Pietro Pappalardo e nelle due giornate ha avuto un ricco programma di attività volte alla promozione e ad una migliore conoscenza non solo del Pecorino ma anche di altri formaggi Dop siciliani come la Vastedda del Belìce e il Piacentunu Ennese. La giuria, presieduta da Pietro Pappalardo, era composta da tre tavoli per un totale di nove maestri assaggiatori Onaf che hanno assaggiato i sette formaggi in gara in ordine casuale. Oltre alle degustazioni guidate dagli esperti e il diretto contatto con gli operatori del settore, la kermesse è stata, soprattutto, l’occasione per discutere sui processi di lavorazione che rendono il pecorino siciliano Dop, il formaggio a pasta semidura prodotto con latte di pecora crudo intero, un prodotto eccellente e sicuro per i consumatori.

(La delegazione di Santo Stefano Quisquina con il sindaco Francesco Cacciatore)

Per la prima volta quest’anno, inoltre, è stato istituito su iniziativa della delegazione di Sicilia dell’Onaf il premio “città del formaggio Onaf per l’anno 2020” che quest’anno è stato assegnato a Santo Stefano di Quisquina e ogni anno si proseguirà con la nomina di altre città siciliane e italiane. Tra le altre novità anche il docufilm, premiato questo anno a New York, che racconta la storia del pastore Ciccarello emigrato al Nord a fare la guardia carceraria e’ tornato in Sicilia a fare il pastore finalmente libero come il vento e più ricco nel cuore.