Cronache di Gusto; Ad Enna il corso di secondo livello per diventare esperti assaggiatori di formaggi

Ad Enna il corso di secondo livello per diventare esperti assaggiatori di formaggi

on 03 Dicembre 2019. Pubblicato in L’iniziativa

Quello dell’assaggiatore di formaggi è un ruolo molto impegnativo. E l’Onaf, (l’organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi) dedica molta cura e attenzione alla formazione dei nuovi esperti di formaggi.

Si tratta, infatti, di una figura che, oltre ad essere spinta dalla passione e curiosità per la realtà casearia, deve avere conoscenze tecniche e competenze specifiche. Per questo motivo il Corso Onaf di II livello per aspiranti Maestri Assaggiatori prevede tematiche inerenti a tutta la filiera di produzione dei formaggi, dalla stalla al prodotto stagionato, attraverso dieci lezioni che alterneranno la teoria alle degustazioni guidate. Il piano di studi riserva molta importanza non solo alla descrizione dei formaggi, ma, soprattutto, alla sua valutazione. Verranno presentate produzioni tipiche italiane e altre provenienti dall’Europa, per un totale di oltre 30 formaggi. Si affronterà la valutazione di alcune forme con difetti più o meno evidenti, contrapposte a forme della stessa tipologia esenti da difetti.

La frequenza di questo corso permetterà di accrescere il bagaglio tecnico-culturale necessario per poter fare una valutazione dei formaggi obiettiva, critica e di buon livello tecnico. Le iscrizioni sono riservate ai soci Onaf che abbiano superato l’esame del corso di primo livello, abbiano partecipato ad almeno 4 incontri didattici successivi al corso e che siano in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2020. “Abbiamo scelto Enna come sede del corso di secondo livello per convogliare le istanze provenienti da tutta la Sicilia e abbiamo concentrato le date il più possibile per agevolare gli allievi che provengono dalle zone più distanti. Stiamo, inoltre, pensando ad attivare delle convenzioni con le strutture ricettive del territorio che agevolino i corsisti nei costi da sostenere per l’alloggio”, spiegano Pietro Pappalardo, delegato Onaf regione Sicilia e Mauro Ricci segretario di delegazione Onaf Sicilia.

Di seguito il programma del corso che si terrà dall’11/01/2020 al 22/02/2020, le cui iscrizioni sono aperte fino al 20 dicembre 2019 al Federico II Palace Hotel di Enna. Le lezioni si terranno dalle ore 9 alle ore 20

Prima lezione – 11/01/2020

Tecnica di assaggio in funzione della scheda quantitativa

Tecnica di assaggio in funzione dell’oggettività dei risultati

Seconda lezione – 12/01/2020

Influenze fisiche, chimiche e tecnologiche sulle caratteristiche sensoriali dei formaggi. Impostazione pratica

Influenze della maturazione e della stagionatura sulle caratteristiche sensoriali dei formaggi

Terza lezione – 25/01/2020

Influenze microbiologiche sulle caratteristiche sensoriali del formaggio

Produzioni casearie italiane

Produzioni casearie europee

Quarta lezione – 26/01/2020

Nutrizione e Dietetica

Quinta lezione – 01/02/2020

Abbinamenti e uso in cucina

Esame – 22/02/2020, Ore 15-20

Il corso ha un costo di 400 euro Per info e iscrizioni, 0173 231108, 3389998412, siciliaorientale@onaf.it

Manuela Zanni