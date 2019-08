Unioncamere; Crescono le imprese di stranieri: +1% tra aprile e giugno Superata quota 600mila, sono 1 su 10oncamere; Crescono le imprese di stranieri: +1% tra aprile e giugno Superata quota 600mila, sono 1 su 10; Enna nella Top Ten nazionale per tasso di crescita

Crescono le imprese di stranieri: +1% tra aprile e giugno

Superata quota 600mila, sono 1 su 10

Roma, 26 agosto 2019 – Una impresa su 10 in Italia è gestita da stranieri. Alla fine di giugno queste aziende hanno superato le 600mila unità, grazie ad una crescita – nel secondo trimestre dell’anno – di 6.800 unità (+1,1% rispetto al trimestre precedente, il doppio della media delle imprese nello stesso periodo: +0,5%). Le imprese guidate da stranieri si concentrano soprattutto nel commercio, nei lavori di costruzione e nella ristorazione e, in 8 regioni su 20, rappresentano oltre il 10% delle attività economiche. E’ quanto risulta dalla fotografia scattata da Unioncamere e InfoCamere sulle imprese di stranieri nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso.

Il 40% di queste imprese si concentra nelle grandi province, a cominciare da Roma, che ha oltre 69mila attività di imprenditori stranieri. In termini di crescita, però, nel periodo aprile-giugno sono state alcune realtà di minor dimensione a far segnare le variazioni più elevate: Brindisi in primo luogo (+3,1%), seguita da Taranto (2,9%) e Terni (+2,8%).

Commercio al dettaglio” (161mila), “lavori di costruzione specializzati” (113mila) e “servizi di ristorazione” (quasi 47mila) sono i settori in cui le imprese di stranieri sono più numerose. Nei primi due ambiti, inoltre, così come nelle “attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi alle imprese”, nelle “attività di servizi per edifici e paesaggio” e nella “fabbricazione di articoli in pelle”, una impresa su 5 è guidata da persone di origine non italiana. In altri due settori, però, le imprese di stranieri arrivano a rappresentare un terzo del totale. E’ il caso delle 17mila attività di “confezione di articoli di abbigliamento”, pari al 31,4% delle imprese del comparto, e delle 3.400 imprese del settore delle “telecomunicazioni”, che sono il 33,2% del totale.

Ma da dove provengono gli imprenditori stranieri? L’analisi delle sole imprese individuali (oltre 470mila, il 77,1% del totale, per le quali è possibile associare il paese di nascita al titolare) mostra che le componenti più consistenti sono quella marocchina, cinese e romena, attive in prevalenza nel settore commerciale (le prime due) e nelle costruzioni (i romeni). Mentre le due comunità più numerose (marocchina e cinese) sono distribuite in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, per altre nazionalità si assiste a veri e propri fenomeni di clusterizzazione territoriale.

E’ il caso di Milano, dove ha sede la più corposa comunità di imprenditori egiziani (il 43,5% del totale), di Roma, ormai area di elezione dei capitani d’azienda provenienti dal Bangladesh (più del 40% delle imprese bengalesi è all’ombra del Cupolone) e di Napoli, dove ha sede il 20,5% di tutte le imprese guidate da persone originarie del Pakistan.

Anno Imprese di stranieri Totale imprese registrate al 30 giugno di cui straniere Registrate al 30 giugno Iscrizioni nel II trimestre Cessazioni nel II trimestre Saldo nel II trimestre 2019 609.929 16.886 10.102 6.784 6.092.374 10,0% 2018 596.000 15.547 9.114 6.433 6.094.624 9,8% 2017 580.303 15.127 8.402 6.725 6.079.761 9,5% 2016 563.025 16.537 8.440 8.097 6.070.045 9,3% 2015 539.276 18.514 8.250 10.264 6.045.771 8,9%

Regione Imprese di stranieri Totale imprese registrate al 30 giugno 2019 di cui straniere Registrate al 30 giugno 2019 Iscrizioni nel II trimestre Cessazioni nel II trimestre Saldo nel II trimestre ABRUZZO 14.302 336 195 141 148.574 9,6% BASILICATA 2.185 48 28 20 60.175 3,6% CALABRIA 14.858 259 269 -10 186.921 7,9% CAMPANIA 46.815 1.311 707 604 594.718 7,9% EMILIA ROMAGNA 53.885 1.637 1.045 592 452.683 11,9% FRIULI-VENEZIA GIULIA 12.164 294 179 115 102.166 11,9% LAZIO 81.097 1.842 1.039 803 660.308 12,3% LIGURIA 21.528 612 376 236 162.917 13,2% LOMBARDIA 117.932 3.430 2.048 1.382 960.305 12,3% MARCHE 16.276 392 284 108 168.855 9,6% MOLISE 2.200 59 28 31 35.470 6,2% PIEMONTE 44.090 1.516 862 654 429.367 10,3% PUGLIA 19.345 606 303 303 380.195 5,1% SARDEGNA 10.552 200 114 86 169.925 6,2% SICILIA 27.693 571 347 224 466.428 5,9% TOSCANA 57.285 1.729 1.070 659 413.506 13,9% TRENTINO – ALTO ADIGE 7.656 281 121 160 109.680 7,0% UMBRIA 8.576 239 143 96 94.068 9,1% VALLE D’AOSTA 709 19 16 3 12.352 5,7% VENETO 50.781 1.505 928 577 483.761 10,5% ITALIA 609.929 16.886 10.102 6.784 6.092.374 10,0%

Classe di Natura Giuridica Imprese registrate al 30 giugno 2019 Iscrizioni nel II trimestre Cessazioni nel II trimestre Saldo nel II trimestre Val. assoluto % SOCIETA’ DI CAPITALE 90.462 14,8% 2.849 387 2.462 SOCIETA’ DI PERSONE 39.061 6,4% 472 321 151 IMPRESE INDIVIDUALI 470.317 77,1% 13.480 9.325 4.155 ALTRE FORME 10.089 1,7% 85 69 16 Totale 609.929 100,00% 16.886 10.102 6.784

(*) Per imprese di stranieri si intende l’insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50% mediando le composizioni di quote di partecipazione e cariche attribuite.

Top 10 per incidenza % sul tot. imprese al 30.06.2019 Top 10 per tasso di crescita nel II trimestre 2019 Province % sul totale Province Tasso di crescita rispetto al trimestre precedente PRATO 29,3% BRINDISI 3,1% TRIESTE 16,6% TARANTO 2,9% FIRENZE 16,5% TERNI 2,8% IMPERIA 16,0% CASERTA 2,6% REGGIO EMILIA 15,2% RIETI 2,5% MILANO 14,9% BOLZANO 2,4% ROMA 13,8% VERBANIA 2,3% GENOVA 13,7% ORISTANO 2,2% TERAMO 13,0% ENNA 2,0% GORIZIA 12,9% SONDRIO 1,9% Italia 10,0% Italia 1,1%

Top 10 per valore del saldo nel II trimestre 2019 Top 10 per numero di imprese al 30.06.2019 (47,4% del saldo totale) Saldo II trim.2019 (41,6% del totale) Imprese registrate ROMA 682 ROMA 69.304 MILANO 655 MILANO 57.190 TORINO 429 TORINO 26.103 NAPOLI 343 NAPOLI 24.705 FIRENZE 261 FIRENZE 18.205 CASERTA 260 BRESCIA 13.056 PRATO 154 GENOVA 11.774 VERONA 152 BOLOGNA 11.728 BRESCIA 142 VERONA 11.488 BOLOGNA 141 CASERTA 10.387 Italia 6.784 Italia 609.929

Attività Imprese di stranieri Totale imprese % straniere sul totale Commercio al dettaglio 160.796 840.262 19,1% Lavori di costruzione specializzati 112.662 510.760 22,1% Attività dei servizi di ristorazione 46.556 393.860 11,8% Commercio all’ingrosso 37.067 506.202 7,3% Costruzione di edifici 23.685 303.503 7,8% Altre attività di servizi per la persona 19.434 203.047 9,6% Confezione di articoli di abbigliamento 16.758 53.313 31,4% Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi alle imprese 16.572 82.589 20,1% Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali 15.686 720.178 2,2% Attività di servizi per edifici e paesaggio 15.237 76.269 20,0% Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli 13.121 172.116 7,6% Trasporto terrestre e mediante condotte 9.407 127.402 7,4% Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari) 7.484 107.105 7,0% Attivita’ immobiliari 6.335 291.027 2,2% Fabbricazione di articoli in pelle e simili 5.253 24.249 21,7% Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 4.266 66.214 6,4% Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa 4.074 39.464 10,3% Alloggio 3.556 60.826 5,8% Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 3.467 33.239 10,4% Telecomunicazioni 3.428 10.340 33,2% Altro 85.085 1.470.409 5,8% TOTALE 609.929 6.092.374 10,0%

Paese di nascita del titolare Totale imprese Individuali di stranieri Provincia con la massima presenza della comunità imprenditoriale Concentrazione % MAROCCO 65.262 TORINO 6,9% CINA 53.111 MILANO 11,2% ROMANIA 50.925 ROMA 15,2% ALBANIA 32.901 FIRENZE 5,4% BANGLADESH 31.086 ROMA 42,5% EGITTO 19.361 MILANO 43,5% SENEGAL 19.032 LECCE 6,9% PAKISTAN 17.764 NAPOLI 20,5% SVIZZERA 15.653 LECCE 10,0% NIGERIA 15.256 ROMA 10,7%

Paese di nascita del titolare I° settore per presenza Valore assoluto II° settore Valore assoluto III° settore Valore assoluto MAROCCO Commercio 45.639 Costruzioni 9.171 Servizi alle imprese 2.619 CINA Commercio 19.244 Manifattura 17.886 Alloggio e ristorazione 7.440 ROMANIA Commercio 30.425 Commercio 6.583 Servizi alle imprese 2.668 ALBANIA Commercio 22.639 Commercio 2.436 Alloggio e ristorazione 1.637 BANGLADESH Commercio 20.043 Servizi alle imprese 4.792 Costruzioni 1.252 EGITTO Commercio 7.752 Commercio 3.895 Alloggio e ristorazione 2.942 SENEGAL Commercio 16.537 Servizi alle imprese 603 Manifattura 485 PAKISTAN Commercio 10.004 Costruzioni. 1.695 Servizi alle imprese 1.676 SVIZZERA Commercio 4.282 Costruzioni 2.616 Agricoltura 2.178 NIGERIA Commercio 10.965 Servizi alle imprese 948 Costruzioni 795

Tab. 7 – IMPRESE DI STRANIERI – Riepilogo provinciale dei principali indicatori

Provincia Tasso di crescita II trim. 2019 Saldo II trim. 2019. Registrate al 30.06.2019 % straniere su totale Provincia Tasso di crescita II trim. 2019 Saldo II trim. 2019 Registrate al 30.06.2019 % straniere su totale BRINDISI 3,1% 51 1.704 4,6% LUCCA 1,0% 46 4.433 10,3% TARANTO 2,9% 50 1.781 3,6% TREVISO 1,0% 97 9.394 10,6% TERNI 2,8% 52 1.890 8,7% AGRIGENTO 1,0% 33 3.302 8,2% CASERTA 2,6% 260 10.387 11,0% PISTOIA 1,0% 40 4.010 12,3% RIETI 2,5% 27 1.094 7,1% NOVARA 1,0% 34 3.413 11,4% BOLZANO 2,4% 99 4.212 7,2% VARESE 1,0% 73 7.046 10,2% VERBANIA 2,3% 25 1.105 8,5% GENOVA 1,0% 117 11.774 13,7% ORISTANO 2,2% 12 552 3,9% ROMA 1,0% 682 69.304 13,8% ENNA 2,0% 13 677 4,5% TRAPANI 1,0% 23 2.362 5,0% SONDRIO 1,9% 17 892 6,0% TERAMO 1,0% 45 4.678 13,0% BELLUNO 1,8% 23 1.267 8,3% GROSSETO 1,0% 23 2.420 8,3% SIRACUSA 1,8% 36 2.022 5,2% LATINA 1,0% 41 4.332 7,5% TRENTO 1,8% 61 3.444 6,8% SIENA 0,9% 22 2.388 8,4% MESSINA 1,8% 71 4.028 6,5% PESARO E URBINO 0,9% 35 3.886 9,8% CAMPOBASSO 1,8% 27 1.569 6,0% CHIETI 0,9% 29 3.259 7,3% TORINO 1,7% 429 26.103 11,9% BERGAMO 0,9% 89 10.127 10,7% LECCE 1,6% 125 7.835 10,6% PIACENZA 0,9% 30 3.425 11,7% PRATO 1,6% 154 9.786 29,3% ANCONA 0,9% 38 4.445 9,8% FERRARA 1,5% 47 3.144 9,0% SAVONA 0,9% 28 3.267 10,9% MATERA 1,5% 13 872 4,0% FORLI’ – CESENA 0,9% 33 3.868 9,2% COMO 1,5% 71 4.777 10,0% SASSARI 0,8% 31 3.720 6,7% LA SPEZIA 1,5% 35 2.343 11,1% PORDENONE 0,8% 24 2.947 11,3% MONZA E BRIANZA 1,5% 111 7.608 10,2% VERCELLI 0,8% 13 1.611 10,0% FIRENZE 1,5% 261 18.205 16,5% AVELLINO 0,8% 21 2.741 6,1% VENEZIA 1,4% 128 9.095 11,7% NUORO 0,7% 11 1.512 5,1% VITERBO 1,4% 38 2.705 7,1% BENEVENTO 0,7% 12 1.660 4,7% ALESSANDRIA 1,4% 60 4.261 10,0% CAGLIARI 0,7% 32 4.768 6,8% NAPOLI 1,4% 343 24.705 8,2% PERUGIA 0,7% 44 6.686 9,3% LECCO 1,4% 27 1.943 7,5% CALTANISSETTA 0,6% 8 1.259 4,9% CROTONE 1,4% 15 1.082 6,0% ISERNIA 0,6% 4 631 6,8% MANTOVA 1,4% 63 4.481 11,3% ASCOLI PICENO 0,6% 12 1.947 7,9% TRIESTE 1,4% 37 2.688 16,6% L’AQUILA 0,6% 14 2.367 7,9% IMPERIA 1,4% 56 4.144 16,0% PISA 0,6% 32 5.592 12,7% PAVIA 1,4% 71 5.311 11,4% MASSA CARRARA 0,6% 14 2.508 11,1% RIMINI 1,3% 63 4.756 12,0% CATANIA 0,6% 27 4.937 4,8% PESCARA 1,3% 53 3.998 10,7% POTENZA 0,5% 7 1.313 3,4% VERONA 1,3% 152 11.488 11,9% FERMO 0,5% 10 1.814 8,8% LODI 1,3% 28 2.131 12,8% PARMA 0,5% 28 5.373 11,7% LIVORNO 1,3% 49 3.780 11,5% FOGGIA 0,5% 15 2.968 4,1% CUNEO 1,3% 53 4.126 6,1% VICENZA 0,5% 37 7.581 9,2% ROVIGO 1,3% 32 2.580 9,6% AREZZO 0,4% 18 4.163 11,1% MODENA 1,3% 109 8.810 12,1% AOSTA 0,4% 3 709 5,7% BOLOGNA 1,2% 141 11.728 12,3% FROSINONE 0,4% 15 3.662 7,6% UDINE 1,2% 62 5.222 10,5% MACERATA 0,3% 13 4.184 10,9% BIELLA 1,2% 13 1.102 6,3% RAGUSA 0,3% 7 2.508 6,8% BARI 1,2% 62 5.057 3,4% COSENZA 0,2% 11 4.514 6,6% PADOVA 1,2% 108 9.376 9,7% REGGIO CALABRIA 0,1% 6 4.933 9,3% MILANO 1,2% 655 57.190 14,9% PALERMO 0,1% 6 6.598 6,7% ASTI 1,2% 27 2.369 10,1% VIBO VALENTIA -0,1% -1 739 5,4% REGGIO EMILIA 1,1% 91 8.201 15,2% SALERNO -0,4% -32 7.322 6,1% RAVENNA 1,1% 50 4.580 11,8% GORIZIA -0,6% -8 1.307 12,9% BRESCIA 1,1% 142 13.056 11,1% CATANZARO -1,1% -41 3.590 10,5% CREMONA 1,1% 35 3.370 11,6% ITALIA 1,1% 6.784 609.929 10,0%