Coronavirus, Tango (Uil Fpl Sicilia): “Dpi e tamponi in tempi brevi per tutto il personale del 118, serve garantire sicurezza”.

Palermo. “Tutto l’equipaggio dell’ambulanza del 118 deve essere dotato del dispositivo di protezione individuale. In caso di codice rosso, infatti, si perderebbe troppo tempo a reperire occhiali, sovracamice, mascherina e guanti, destinati solo a medici e infermieri. Sino da oggi gli operatori Seus hanno in dotazione la mascherina chirurgica, a tutti i lavoratori, invece, deve essere garantita la massima sicurezza”. Così Enzo Tango, segretario generale della Uil Fpl Sicilia, che aggiunge: “Da settimane chiediamo che vengano eseguiti i tamponi su tutto il personale del 118 e dalla Regione ci hanno garantito che dovrebbero partire già mercoledì prossimo. I risultati di quelli già effettuati sugli operatori di Palermo e Messina, positivi al coronavirus, sono arrivati dopo 10 giorni. Vogliamo sapere se in questo lasso di tempo ci sono stati ulteriori contagi. E’ una situazione intollerabile, a operatori e utenti si deve garantire massima sicurezza”.