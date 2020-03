CORONAVIRUS: QUALI RICADUTE? E COME RIPARTIRE?

Dibattito in streaming dalla sede regionale Cisl

PALERMO 10 MAR – Quali le ricadute del coronavirus sull’economia e la società siciliane? E come venirne fuori neutralizzandone le conseguenze e facendone persino occasione di sviluppo e ripartenza? Se ne parlerà nel corso di un dibattito in streaming che la Cisl Sicilia dedicherà al tema: “Economia, imprese, comunità. Non lasciamoci contagiare”. Si svolgerà giovedì prossimo 12 marzo a partire dalle 10 mediante conference call visibile on line sul canale YouTube della Cisl regionale e nella home page del sito CislSicilia.it. Vi prenderanno parte, assieme al segretario generale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, il governatore Nello Musumeci, i presidenti di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e Federalberghi Sicilia, Nico Torrisi. E i vertici della stampa regionale: i direttori della Gazzetta del Sud Lino Morgante, del Giornale di Sicilia Marco Romano e de La Sicilia, Antonello Piraneo. A moderare il confronto dalla sede regionale Cisl, il caporedattore della Tgr Rai Sicilia, Rino Cascio