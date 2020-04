Coronavirus e l’assistenza fiscale: ecco il Personal Caf Cisl per compilare il modello 730 a distanza. I video tutorial per scoprire come contattare il consulente specializzato

Palermo – Un servizio essenziale perché coniuga le esigenze del cittadino in materia fiscale con il rispetto del distanziamento sociale previsto dalle norme varate dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Il Caf Cisl ha predisposto il Personal Caf, l’assistenza personalizzata per potere compilare il modello 730 restando a casa propria. (cliccando nel link le istruzioni per attivare il servizio).

Un servizio che consente, attraverso una sezione dedicata del sito Caf Cisl, di inviare i documenti fotografati alla postazione di assistenza fiscale. L’operatore controllerà la documentazione e potrà contattare l’utente per acquisire eventuali chiarimenti necessari e ulteriori informazioni. Alla fine il consulente fiscale avviserà l’utente quando la dichiarazione sarà pronta. https://www.youtube.com/watch?v=ku98lCV0eLU

“Si tratta di un servizio di importanza fondamentale – sottolineano il segretario generale di Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio e l’amministratore del Caf Cisl Sicilia, Mimmo Crivello – perché consente ai cittadini di rispettare le norme di tutela della salute e al tempo stesso di avere a disposizione una consulenza specializzata. La Cisl, mediante le sue prestazioni a distanza, dimostra anche nelle emergenze di sapere assolvere la sua missione di servizio a favore dei lavoratori”.