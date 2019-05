Conoscere le dipendenze patologiche per prevenirle. Incontri di alta formazione docenti con lo psichiatra dott. Stefano Dell’Aera promossi dall’Osservatorio di Area per la Dispersione Scolastica di Enna e Leonforte

Vittima o carnefice? O ancora salvatore, che alimenta ulteriormente il triangolo dei ruoli nel complesso gioco delle parti?

La scienza epigenetica ha fatto negli ultimi decenni dei passi da gigante nelle indagini sul nostro comportamento sociale, quale segno forte di marcamenti culturali oltre che genetici.

Attraverso tre incontri formativi di grande qualità e dai contenuti altamente scientifici il Dott. Stefano Dell’Aera, responsabile del Ser.T dell’ASL di Enna da oltre vent’anni, guida i docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado di Enna a districarsi nelle fitte trame delle dipendenze patologiche.

Gli incontri, organizzati e promossi dall’Osservatorio di Area per il contrasto alla dispersione scolastica di Enna diretto dalla dott.ssa Maria Grazia La Tona e coordinato rispettivamente dal Dirigente Scolastico Prof. Filippo Gervasi per il territorio di Enna e dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Concetta Messina per il territorio di Leonforte, d’intesa con il Ser.T di Enna e con il Ser.T di Nicosia si svolgono a cadenza mensile e per tre appuntamenti ma in due cicli separati, a Enna e a Leonforte. Gli incontri ad Enna hanno luogo alternativamente presso l’IC De Amicis e l’IC Neglia, grazie ai rispettivi Dirigenti Scolastici, Prof. Filippo Gervasi e Prof.ssa Marinella Adamo, che hanno messo a disposizione i locali delle Istituzioni Scolastiche da loro dirette.

Alcool, droga, ludopatia, cybersex, ma anche semplicemente relazioni pericolose di tipo codipendente e convinzioni limitanti che bloccano i giovani di oggi, uomini e donne di domani, dal muoversi verso stili di vita migliori, perché più corretti ed equilibrati.

Il corso di formazione, volto alla conoscenza e al delicato intervento già nel caso dell’insorgere di simili situazioni anche a livello scolastico, vuole dare altresì gli strumenti di assessment per individuare i principali fattori di rischio e programmare così i relativi interventi di prevenzione dei futuri possibili stati di dipendenza.

Ultimo appuntamento, lunedì 20 maggio 2019 ore 15.30 presso l’Aula Multimediale dell’IC Neglia di Enna, mentre il ciclo degli incontri di Leonforte, tenuto dal Dott. Michele Parisi, responsabile del Sert di Nicosia, è iniziato appena nei giorni scorsi.

Giuliana Maria Amata