Conoscere il Cyberbullismo e le trappole della rete per evitarli.

Incontro Formativo sulla legalità informatica all’I.C. “E De Amicis” di Enna.

Si è tenuto presso l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Enna guidato dal DS Prof. Filippo Gervasi un incontro formativo sulla legalità informatica, che nasce da un protocollo di intesa siglato dall’USR Sicilia e dalla Polizia Postale. Il momento formativo, e informativo al tempo stesso, è stato rivolto alle allieve e agli allievi di istituti comprensivi e di alcune scuole di secondo grado della città di Enna, e fa parte di un più ampio ciclo di incontri territoriali sul tema di bullismo e cyberbullismo, organizzati dall’A.T. Ufficio VI di Caltanissetta ed Enna, diretto dal Dott. Luca Girardi.

L’incontro è stato tenuto da una delegazione della Polizia Postale di Enna, rappresentata dal Sostituto Commissario Diego Celi e dal Vice Ispettore Giuseppe Marco La Malfa. All’incontro hanno anche partecipato la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, referente per l’Autonomia dell’A.T. di Caltanissetta ed Enna, la Dott.ssa Maria Grazia La Tona, operatore psico-pedagogico territoriale e la Prof.ssa Stefania Mancuso, referente per il Bullismo e il Cyberbullismo all’I.C. “E. De Amicis”.

Gli studenti che hanno preso parte alla giornata di sensibilizzazione sono stati messi in guardia sui rischi e sulle conseguenze di un imprudente e poco accorto uso dei social, sui pericoli che si annidano dietro tanti profili di amici o pseudo tali, ritenuti solitamente sicuri, ma dietro ai quali si nascondono spesso false identità, e sui tanti reati che rischiano di coinvolgere gli adolescenti a causa di un utilizzo poco consapevole della rete.

Alcune efficaci proiezioni video sull’argomento hanno catturato in particolar modo l’attenzione dei ragazzi, i quali hanno mostrato un vivo interesse per una tematica che ha su di loro un appeal particolare.

Giuliana Maria Amata