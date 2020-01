Coni Enna: CORSO ESPERTO IN PREPARAZIONE FISICA DI BASE PRIMO LIVELLO

CORSO ESPERTO IN PREPARAZIONE FISICA DI BASE PRIMO LIVELLO

ENNA

Finalità:

L’iniziativa “Corsi di formazione primo livello 2019” promossa dalla Scuola Regionale dello Sport Sicilia si pone l’obiettivo di diffondere in modo capillare, sull’intero territorio regionale, l’informazione scientifica e le buone prassi in materia di scienza applicata all’esercizio fisico ed alle attività sportive. I corsi di formazione professionale e di aggiornamento delle figure e degli operatori (Tecnici, Istruttori) che agiscono sul territorio siciliano rappresentano l’elemento essenziale per la comunicazione dei progressi scientifici in materia di esercizio fisico e di attività sportive. La Scuola Regionale dello Sport Sicilia offre il proprio supporto didattico e logistico alle Federazioni Sportive e alle Discipline Associate per il necessario aggiornamento dei Tecnici sportivi sull’attività motoria adattata.

Il Corso mira a realizzare una formazione tecnico-pratica altamente qualificata, con l’obiettivo di formare una figura di Quadro Tecnico con competenze specifiche avanzate nell’analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all’allenamento tecnico-tattico. Tali competenze si riferiscono in modo particolare alla preparazione fisica degli atleti per il raggiungimento della massima prestazione nella competizione. Le competenze sviluppate nel quadro di tale formazione sono primariamente finalizzate alle esigenze specifiche delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).

Lo SNaQ può prevedere percorsi di specializzazione che consentano un ampliamento importante delle basi di competenza degli operatori sportivi, dando luogo a varie forme di certificazione e attestazione. Tra i quadri tecnici, specializzazioni ulteriori possono riguardare figure come l’esperto di attività giovanile, l’analista della performance e soprattutto l’esperto in preparazione fisica, già ora oggetto di numerose iniziative formative che conducono ad una certificazione rilasciata dagli enti organizzatori della formazione. Riportiamo quindi, qui di seguito, anche la scheda dell’esperto in preparazione fisica, anch’esso elencato sul sito della Commissione europea dedicato alle professioni regolamentate, alla voce «preparatore atletico» (cfr. http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ regprof/index.cfm?action=homepage). Per ciò che riguarda la durata, i criteri d’accesso, i profili, l’articolazione delle conoscenze e abilità proprie dei vari livelli, si rimanda alle schede presentate più avanti nel testo.

Si tratta di un Quadro Tecnico con competenze specifiche avanzate nell’analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all’allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione, con l’obiettivo di svilupparne in forma integrata le capacità organico-muscolari e coordinative utili per la prestazione e il suo sviluppo. Il profilo di attività del preparatore fisico include ruoli personalizzati, prescrizioni individuali dell’allenamento, e ulteriori specializzazioni funzionali nell’ambito della riabilitazione, prevenzione o di preparazione specifica per alcuni ruoli tecnici.

Si accede alla qualifica con almeno 10 punti credito ottenuti tramite partecipazione a corsi federali, o a corsi di laurea in Scienze Motorie, e attività pratica svolta per allenare atleti o squadre, o per attività di studio e ricerca Per conseguire la qualifica, i tecnici dovranno aver raggiunto i necessari risultati di apprendimento corrispondenti alle competenze richieste, pari a 40 punti credito

Destinatari: il corso è rivolto a: Studenti in Scienze Motorie, Tecnici sportivi di FSN, DSA ed EPS e Tecnici sportivi di ASD.

Date: 23.01.2020, 25.01.2020, 27.01.2020, 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020 – esami finali: 05.02.2020

Sede: Gli incontri si svolgeranno a Enna presso il Coni Point di Enna Via Dante Alighieri, 9, 94100 e presso le palestre convenzionate.

Tipologia di attività: Lezioni frontali teorico-pratiche. Gruppi di lavoro per la risoluzione di casi studio tramite la partecipazione attiva e la condivisione di esperienze. Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è obbligatorio essere presente a tutte le ore, in caso contrario si potrà seguire da semplice uditore.