Congresso provinciale Pd; l’ennese Vittorio Di Gangi è il nuovo segretario

Dopo diversi anni di commissariamento, e assoluto stallo, il Partito Democratico ritrova i suoi organismi democratici con l’elezione del segretario provinciale. Ieri pomeriggio nell’auditorium dell’IIS Lincoln di Enna alla presenza del commissario provinciale Filippo Panarello si è celebrato il congresso provinciale che ha visto l’elezione alla segretaria di Vittorio Di Gangi. Cinquantotto anni, dirigente nel mondo della scuola dove ricopre il ruolo di segretario, Vittorio Di Gangi, è una persona che politicamente si può definire di quelli che nel suo cammino politico ha conosciuto solo e sempre una sola strada quella della Sinistra. Quindi una persona che fa della coerenza una delle sue più belle qualità oltre ad essere da sempre persona vocata al dialogo ed alla mediazione. Inoltre in diverse amministrazioni di centro sinistra che hanno guidato la città ha ricoperto la carica di Assessore ed anche segretario provinciale del comparto scuola della Cgil. A lui il non facile compito di risollevare il morale di un popolo come quello del Pd ma soprattutto portare il partito pronto per i prossimi appuntamenti elettorali in provincia di Enna a partire quello della prossima primavera a Enna dove si voterà per il sindaco e consiglio comunale.

Visite: 39