Congresso Provinciale Pd; il commento del neo segretario Vittorio Di Gangi

La fase congressuale che si è conclusa il 6 dicembre 2019 con la celebrazione del

Congresso Provinciale è stata un’occasione importante per fare il punto della situazione su

quello che è lo stato di salute del nostro territorio e del nostro Partito e quali sono le

prospettive per il futuro.

Non era facile ripartire dopo la destrutturazione della federazione provinciale portata

avanti durante la gestione renziana. Tocca al nuovo gruppo dirigente ricostituire un

tessuto di relazioni e di rapporti prima di tutto con la gente e poi con Esperti,

Organizzazioni Datoriali e Sindacali, Associazioni, Enti, Sindaci e Amministrazioni locali

che abbia come scopo la creazione di una piattaforma organica per lo sviluppo e il lavoro

nel territorio provinciale. Per questo pensiamo che sia necessario indire, a breve, una

Conferenza Programmatica.

Sono stati affrontati temi importanti quali quello della viabilità e delle infrastrutture;

dell’emigrazione e dello spopolamento; della perdita di posti di lavoro; dell’elevato tasso

di disoccupazione, prevalentemente giovanile; del rapporto tra le Università presenti in

Provincia e le nostre comunità; dell’ambiente e dell’ecologia e del rapporto che il PD deve

avere con le giovani generazioni.

Il messaggio forte che questo congresso consegna al territorio provinciale, e non solo,

è che il Partito Democratico ennese continuerà ad essere punto di riferimento centrale per

l’elaborazione di idee e proposte per la crescita e lo sviluppo del territorio.

Il mio impegno da Segretario e quello di Fabio Venezia da Presidente dell’Assemblea

sarà quello di capitanare una nuova squadra votata al confronto e al dialogo con tutti

coloro i quali condividono i valori fondanti del nostro partito senza preclusione e senza

pregiudizi.

Allego Relazione del Segretario e ordine del Giorno approvato all’unanimità

dall’Assemblea.

Il Segretario Provinciale

Vittorio Di Gangi

L’assemblea congressuale del PD riunita giorno 6 dicembre 2019, presso l’aula

magna dell’I.I.S. “A. Lincoln” di Enna, per eleggere il Segretario e la Direzione

provinciale ha approvato, all’unanimità, il seguente ordine del giorno:

S.S.117 Nord-Sud-La strada dei due mari-Richiesta rifinanziamento lotto C1

CONSIDERATO

1) che la strada a scorrimento veloce Nord-Sud (strada dei due mari) deriva dalla trasformazione, a

partire dagli anni 80, della S.S. 117 e della S.S. 117 bis, le quali insieme già dal 1928 collegano

Santo Stefano di Camastra (sul Tirreno) a Gela (sul Mediterraneo);

2) che della arteria a scorrimento veloce sono stati realizzati il tratto Santo Stefano di Camastra-

Mistretta (19 Km), il tratto innesto S.S.192-Valguarnera-Piazza Armerina-Gela (102 Km) e il lotto

di circa 4 Km Nicosia Nord-Nicosia Sud, mancando ancora il tratto Mistretta-Nicosia Nord (circa

30Km) e il tratto Nicosia Sud-innesti A19 e S.S.192 (circa 28Km);

3) che la parte di strada a scorrimento veloce ancora da realizzare viene suddivisa nei lotti B2 – B4a

– B4b – B5, per il tratto Mistretta-Nicosia Nord, nei lotti C1a – C1b – C2 – C3, per il tratto Nicosia

Sud-innesto S.S.192;

4) che i lotti B2 – B4a e B4b, dopo alterne vicende legate a fallimenti e problemi giudiziari delle

prime imprese aggiudicatarie, sono stati riappaltati e attualmente in fase di realizzazione (con il

lotto B4b in fase di ultimazione e consegna);

5) che i lavori sul lotto B5 a seguito di un contenzioso tra ANAS e Società Astaldi sono stati

sospesi nel lontano 2006 e mai più ripresi e che, dopo un lungo contenzioso tra ANAS e società

Ricciardello costruzioni durato dalla fine del 2014 al settembre 2019, l’ANAS finalmente ha

affidato l’incarico per la realizzazione dei lavori alla società De Santis di Roma;

6) che del lotto C1a nel marzo 2014 veniva avviata a conclusione da parte dell’ANAS la procedura

di dichiarazione di pubblica utilità e di approvazione del progetto definitivo-appaltabile, redatto

dalla Società RPA s.r.l. di Perugia, costato 12 milioni di euro (39 tecnici incaricati). Il costo

previsto per la realizzazione delle opere a quella data è di 293.799.292,63, compatibile col

finanziamento assegnato di 399 milioni (delibera CIPE Agosto 2011);

7) che con la delibera di Giunta n.152 del 30/06/2014 il Governo Regionale guidato da Crocetta

definanzia l’intervento per un importo di 172 milioni di euro e successivamente lo stesso Governo

con delibera di Giunta Regionale n.160 del 04/04/2017 sulla Nord-Sud stabilisce alla pag. n.48 del

provvedimento quanto segue: “La parte centrale dell’itinerario, tra Nicosia e l’autostrada A19

PA/CT, articolata nei lotti C1, C2 e C3 prevalentemente in variante rispetto all’attuale

Federazione Provinciale di Enna

infrastruttura per una estesa di circa 28Km, è stata oggetto di progettazioni definitive che hanno

condotto alle fasi autorizzative del 2007/2012. Tuttavia, dall’approfondimento progettuale e degli

studi del contesto geologico molto problematico, sono risultati costi per realizzare l’intero tratto

dei lotti C1, C2 e C3 di circa 900 M€ con un costo medio di circa 32 M€/Km, risultato troppo

oneroso per le attuali previsioni di investimento e per i limitati benefici “diretti” connessi

all’intervento.

È stata pertanto ipotizzata un’altra filosofia di intervento per intervenire sul tratto da Nicosia sud

alla A19 Mulinello e fino alla S.S.192/SP4, consistente in varianti localizzate puntuali e una

manutenzione straordinaria diffusa, anziché una variante generalizzata di “corridoio” come

previsto dal progetto dei lotti C1, C2 e C3.

Ciò nei limiti consentiti dalla infrastruttura esistente che nel tratto interessato tra Nicosia e l’ A19

di estesa complessiva di 38 Km comprende 19Km (Nicosia Leonforte) di tracciato montano con il

valico Montelaguardia, 3,5Km di attraversamento dell’area abitata di Leonforte ed ulteriori 6Km

di tracciato montano a sud di Leonforte.” ;

8) che quanto sopra deliberato dal Governo della Regione Sicilia scaturisce da un presunto costo

delle opere del lotto C1a di 503 milioni di euro sostenuto dall’ANAS senza alcuna conferma

progettuale ufficiale, in quanto l’unico progetto approvato e appaltabile in possesso dell’ANAS è

quello redatto dalla società RPA s.r.l. di Perugia tra la fine del 2013 e il giugno del 2014, il cui

importo delle opere è di 293.799.292,63, compatibile col finanziamento assegnato di 399 milioni

(delibera CIPE Agosto 2011).

SI CHIEDE

• Al Governo Regionale la revoca della delibera di Giunta Regionale n.160 del 04/04/2017,

relativamente al declassamento dei lotti C1, C2, C3 della Strada Nord-Sud riportato a pag.48

del provvedimento, perché si intervenga sul tratto da Nicosia sud alla A19 Mulinello e fino alla

S.S.192/SP4, non con una manutenzione straordinaria diffusa, ma con una variante

generalizzata di “corridoio” come previsto dal progetto esistente.

• Al Governo Nazionale e all’ANAS il riconoscimento dell’intera tratta della Strada Nord-Sud,

compresi i lotti C1, C2, C3, di infrastruttura strategica di interesse nazionale e l’inserimento, in

accordo con la Regione, nel prossimo A.P.Q. per le infrastrutture stradali siciliane dei lotti C1,

C2, C3, al fine della realizzazione, del potenziamento e dell’adeguamento di un’importante

strada trasversale di connessione dei principali centri turistici costieri con le zone interne.

• Il rifinanziamento del lotto C1a e la realizzazione del progetto definitivo approvato, appaltabile e

redatto dalla società RPA s.r.l. di Perugia tra la fine del 2013 e il giugno del 2014, il cui importo

delle opere è di 293.799.292,63, compatibile col finanziamento assegnato di 399 milioni (delibera

CIPE Agosto 2011).