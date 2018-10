Confartigianato misura i gap del Sud:

sul Mezzogiorno la burocrazia pesa il 48,2% in più rispetto al Centro-Nord

La pressione della burocrazia schiaccia il Mezzogiorno con un’intensità doppia, pari al 48,2% in più, rispetto al Centro Nord. E’ la denuncia che arriva da Confartigianato nel corso della Convention del Mezzogiorno organizzata il 4 e 5 ottobre a Palermo.

In un Rapporto la Confederazione rileva i record negativi del Sud che comprimono le potenzialità delle piccole imprese.

“Cittadini e imprenditori meridionali – sottolinea il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti – soffrono condizioni di pesante ritardo e di inefficienza su tanti fronti a dimostrazione che le politiche per il Sud e nel Sud attuate finora hanno fallito. Bisogna cambiare rotta. Serve un grande piano per colmare i tanti gap che separano il Mezzogiorno dal resto d’Italia e per valorizzare ciò che funziona, a cominciare dalle piccole imprese”.

I gap del Mezzogiorno riguardano 10 indicatori: tempi della giustizia civile e tributaria, tempi di pagamento della PA, lunghezza delle code negli uffici pubblici, pratiche on line gestite dai Comuni, durata delle opere pubbliche, corruzione, qualità di governo, assenteismo per malattia dei dipendenti pubblici e creazione di valore delle società partecipate dagli enti territoriali.

Nel Mezzogiorno occorrono 1.734 giorni per completare un procedimento di giustizia civile, 452 giorni in più rispetto al Centro-Nord. E bisogna attendere 1.822 giorni per concludere un contenzioso tributario, vale a dire 701 giorni in più rispetto al resto d’Italia.

Le attese sono più lunghe anche per gli imprenditori fornitori di beni e servizi alla Pubblica amministrazione: per essere pagati devono aspettare 17 giorni in più rispetto ai loro colleghi del Centro Nord. Tempi superiori di 9,4 punti percentuali rispetto al resto d’Italia anche per ottenere un servizio agli sportelli degli uffici pubblici. Colpa anche del più basso livello di informatizzazione, visto che la quota di pratiche gestite interamente on line dai Comuni meridionali è del 2% a fronte del 3,6% nei Comuni dell’Italia Centro-settentrionale. E le assenze per malattia dei dipendenti pubblici nel Meridione superano dell’11,9% quelle registrate nel resto del Paese.

Quanto alle opere pubbliche, i tempi di completamento nel Sud si attestano a 5 anni, vale a dire circa 7 mesi in più rispetto al Centro Nord. Sul fronte dei fenomeni di corruzione la quota delle famiglie meridionali che dichiarano di averli vissuti supera di 1,5 punti percentuali quella del resto del Paese. Peggiore di 0,65 punti anche il giudizio sulla qualità di governo assegnato dai cittadini alle amministrazioni del Sud. E la creazione di valore delle società partecipate degli enti territoriali si attesta a -55,1% a fronte del +147,2% del Centro-Nord.

A livello regionale, il più alto valore dell’Indice Confartigianato della burocrazia è l’802,6 della Sicilia, seguito dal 786,5 della Calabria, dal 725,4 della Campania, dal 678,1 della Basilicata, dal 673,9 della Puglia e dal 673,3 della Sardegna.

Ma a pesare sulle piccole imprese del Sud è anche il costo del denaro: i tassi di interesse per prestiti a breve termine si attestano all’8,21% rispetto al 6,50% applicato nel Centro-Nord e al 5,16% previsto per le imprese meridionali medio-grandi.

Indice Confartigianato della burocrazia per regione: i valori dei 10 indicatori Anno 2018. Indicatori di varia natura Regione Valori Tempi giustizia civile (giorni) Tempi giustizia tributaria (giorni) Tempi pagamento enti pubblici. (giorni) Lunghezza code in uffici pubblici (% persone) Pratiche online seguite dai Comuni (%) Durata opere pubbliche (anni) Corruzione (% famiglie) Indice qualità di governo (punteggio) Assenteismo per malattia dipend. Pubblici (giornate)) Saldo su val. produz. delle partecipate dagli enti territoriali (%) Abruzzo 1.114 767 54 34,0 1,7 4,4 11,5 -1,33 296 52,1 Basilicata 1.671 1.260 68 40,4 2,5 5,8 9,4 -1,49 283 1,5 Calabria 1.880 2.699 98 44,5 2,1 4,2 7,2 -1,61 345 -91,0 Campania 1.922 660 83 45,2 2,0 4,9 8,9 -1,86 291 -77,3 Emilia-Romagna 1.337 1.481 60 24,8 5,6 3,8 7,2 -0,93 261 349,6 Friuli V.G. 690 912 39 25,0 2,8 4,7 4,4 -0,66 236 1.285,6 Lazio 1.656 1.026 56 43,9 2,0 4,5 17,9 -1,53 268 97,1 Liguria 1.118 1.341 54 33,2 1,4 5,0 8,3 -1,22 262 304,7 Lombardia 1.082 773 43 25,1 4,5 4,3 5,9 -1,08 266 70,3 Marche 1.473 2.168 57 24,2 3,2 4,4 4,4 -1,08 251 193,0 Molise 1.332 1.403 107 31,2 2,1 4,9 9,1 -1,60 224 -87,6 Piemonte 688 1.181 80 32,1 2,3 4,1 3,7 -1,13 262 288,0 Puglia 1.738 1.861 52 41,9 1,4 4,9 11,0 -1,57 267 123,7 Sardegna 1.378 3.806 65 41,5 2,8 4,6 8,4 -1,43 278 20,5 Sicilia 1.657 2.972 72 42,7 1,4 6,9 7,7 -1,56 301 -69,5 Toscana 1.349 1.129 81 31,3 3,9 4,4 5,5 -1,08 252 139,8 Trentino-A.A. 490 1.133 43 12,9 2,9 4,1 1,4 -0,36 263 496,9 Umbria 1.246 690 49 31,6 3,1 4,9 6,1 -1,06 299 -9,8 Valle d’Aosta 675 500 41 20,3 1,4 4,1 3,4 -0,53 211 120,5 Veneto 1.501 1.115 47 24,1 5,6 4,6 5,8 -0,92 251 118,5 Nord-Ovest 936 941 51 27,9 3,3 4,5 5,5 -0,97 263 110,8 Nord-Est 1.243 1.317 51 23,5 4,6 4,3 5,9 -0,62 254 299,4 Centro 1.545 1.157 59 36,3 2,9 4,5 11,6 -1,20 264 107,3 MEZZOGIORNO 1.734 1.822 71 42,4 2,0 5,0 9,0 -1,54 292 -55,1 ITALIA 1.494 1.482 58 33,2 3,1 4,5 7,9 -1,07 272 110,5 CENTRO-NORD 1.282 1.121 54 33,0 3,6 4,4 7,5 -0,89 261 147,2 Diff. % Mezz./CN 35,3 62,5 31,5 – – 13,6 – – 11,9 – Diff. Mezz./CN 452 701 17 9,4 -1,6 0,6 1,5 -0,65 31 – CLASSIFICA Abruzzo 15 17 12 8 5 12 2 9 4 8 Basilicata 4 9 7 7 11 2 4 7 6 6 Calabria 2 3 2 2 8 16 10 2 1 1 Campania 1 19 3 1 6 4 6 1 5 3 Emilia-Romagna 11 6 9 16 19 20 10 16 14 18 Friuli V.G. 17 15 20 15 12 8 16 18 18 20 Lazio 6 14 11 3 6 11 1 6 8 10 Liguria 14 8 12 9 1 3 8 10 12 17 Lombardia 16 16 17 14 18 15 13 12 10 9 Marche 8 4 10 17 16 12 16 12 16 15 Molise 12 7 1 13 8 4 5 3 19 2 Piemonte 18 10 5 10 10 17 18 11 12 16 Puglia 3 5 14 5 1 4 3 4 9 13 Sardegna 9 1 8 6 12 9 7 8 7 7 Sicilia 5 2 6 4 1 1 9 5 2 4 Toscana 10 12 4 12 17 12 15 12 15 14 Trentino-A.A. 20 11 17 20 14 17 20 20 11 19 Umbria 13 18 15 11 15 4 12 15 3 5 Valle d’Aosta 19 20 19 19 1 17 19 19 20 12 Veneto 7 13 16 18 19 9 14 17 16 11 Nord-Ovest 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 Nord-Est 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 Centro 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 Mezzogiorno 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat, Inps, MEF, Min. Giustizia, Corte dei conti e Agenzia coesione territoriale