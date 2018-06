Confal Vigili del Fuoco l’ennese Vincenzo Catalano riconfermato Segretario regionale

Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco

SEGRETERIA REGIONALE SICILIA

Nella mattinata odierna, ad Enna, si e’ svolto il IV° congresso regionale della CONFSAL Vigili del Fuoco.

Alla presenza del Segretario Generale, Franco Giancarlo, dei Segretari Nazionali, Antonio Retto e Valter Stranieri, dei Segretari Provinciali di tutte le provincie e dei rispettivi delegati sono stati rinnovati gli organi statutari.

Nel corso del lavori congressuali e’ stata analizzata l’opera svolta dalla Segreteria Regionale in quest’ ultimo quadriennio ed è stata pianificata anche quella da svolgere nel prossimo futuro. Nello specifico e’ stata evidenziata la necessità di rivedere a stretto giro la convenzione antincendio Boschivo attraverso l’utilizzo dei DOS vigilfuoco, il potenziamento del parco mezzi in dotazione al Corpo Nazionale con riguardo alla regione Sicilia, e la Formazione. Altresì, il congresso ha dibattuto ancora sulle problematiche relative alle isole minori di Pantelleria, Lampedusa e Lipari e sulle soluzioni da ricercare per sanare la questione relativa alla mensa obbligatoria di Servizio.

Chiuso il dibattito , il congresso, in ottemperanza alle norme statutarie ha concluso i lavori rieleggendo in maniera unanime Vincenzo Catalano quale Segretario Regionale della CONFSAL Vigili del Fuoco, eleggendo anche la nuova segreteria regionale ed i direttivo .

