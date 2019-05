Concorso letterario Nazionale Umberto II Re d’Italia; premio speciale al poeta avolese Carmelo Sessa,

Dipendente nella vita lavorativa di tutti i giorni, conduttore televisivo per divertimento, scrittore per passione. E’ l’avolese Carmelo Sessa che domenica scorsa ha ricevuto per la sua poesia “Al Calar della sera”, il premio speciale della Giuria della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Umberto II re d’Italia organizzato dalla sezione siciliana dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon il cui referente in Sicilia è l’ennese Giuseppe Restifo. Il premio patrocinato dagli ordini dinastici della real casa di Savoia è suddiviso in due sezioni, poesie e racconti. La Giuria del Concorso Letterario Umberto II Re d’Italia era composta dal Presidente dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon Cap Vasc Dott. Ugo d’Atri, Don Giacomo Zangara, Ins. Giuseppe Restivo e segretaria prof. Francesca Farina. La Cerimonia si è tenuta all’Hotel Riviera di Pergusa alla presenza delle Delegazioni provinciali dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Palermo, Trapani, di Taranto Gen. Francesco Calò e la gradita presenza di Domenico Fiore di Cosenza, condotta da Patrizia Fundrisi. Sposato con Giusy, papà di Simonetta, Carmelo Sessa lavora da diversi anni come Responsabile della Reception di un hotel sul Val di Noto, ama lo sport e da 10 anni conduce il programma Stadium, ogni lunedì sera su Canale 8. E’ un poeta in versi sin dai tempi della scuola, quando si dilettava a comporre delle liriche, cogliendo di getto le emozioni del momento. Nel corso della sua carriera letteraria ha ricevuto alcuni premi che esaltano la sua vena poetica. Nel 2015 ha scritto il suo primo libro di poesie “Baciato dalla Luna” dove lancia un messaggio moderno attraverso la poesia, uno strumento senza tempo, che può usare solo chi ha la capacità di scrivere ciò che ha nel cuore attraverso i versi. Ultimo riconoscimento, sabato 4 maggio a Pergusa, per la poesia “Al calar della sera” dedicata al padre che ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria “Per i suoi versi intrisi di nostalgia che fanno rivivere il momento gioioso del ritorno a casa del suo genitore dopo una giornata di duro lavoro nei campi” questa la motivazione della giuria.

Oltre Carmelo Sessa questi i premiati

Onniscienza

di Diana del Re di Diana del Re premio speciale della giuria

Rimorso

di Calogera La Placa menzione speciale

Casamicciola

di Erasma de Simone terzo premio ex aequo con

Tragedie e speranza

di Gregorio Magazù terzo premio ex aequo

Avanza il Vento

Di Santa Gullotto secondo premio ex aequo con

Soldato ignoto

di Puja secondo premio ex aequo

Ai Granatieri di Sardegna

di Dario Paoluzzi

La Giuria ha assegnato il primo premio alla poesia, scritta in quartine a rima baciata, Ai Granatieri di Sardegna, del poeta Dario Paoluzzi, che fa rivivere, con i suoi versi, le glorie passate e presenti del più antico corpo militare, e grande unità dell’Esercito Italiano, che ha partecipato, con onore, ai momenti più salienti della storia d’Italia

Sezione Racconti

Elena di Savoia, Angelo di Carità

di Marcello G. Novello primo premio

Il Venditore di fazzolettini

di Giovanni Macrì Secondo Premio

Il Pianoforte

Di Antonio Blunda Terzo Premio

Menzione Speciale sezione racconti

Quando venne Umberto II a Piazza Armerina

di Vittorio Amarante Malfa

Il vecchio sensale ennese

di Maria Angela Casano