Conclusi i lavori della giuria della X Edizione del Concorso Nazionale Letterario “Angelo Signorelli… la magia delle favole” indetto dall’I.C. “De Amicis” con il patrocinio del Comune di Enna

I giochi sono fatti, e visto che si tratta di produzioni narrative di bambini e adolescenti è proprio il caso di dire così. La giuria, composta dal presidente onorario Rocco Lombardo e da Corrado Cristaldi, Elisa Di Dio, Santina Di Mattia, Anna Dongarrà, Adelia Martorana, Aldo Petralia, Franca Petralia, Iside Polizzi e Maurizio Vetri, dunque ha dato il suo verdetto.

Abbiamo incontrato e intervistato per ennapress.it i membri della giuria alla conclusione dei lavori ieri mattina presso la nuova biblioteca dell’I.C. De Amicis, plesso Garibaldi, ospiti del Dirigente Scolastico Filippo Gervasi e delle sue attente collaboratrici e vicarie insegnante Filippa Di Dio e professoressa Stefania Mancuso, e abbiamo colto l’occasione per fare un’interessante chiacchierata con loro, che si è tradotta in una profonda riflessione critica sui tempi che viviamo e sull’impatto stesso della scuola nella vita dei ragazzi italiani di oggi.

La storia personale di Angelo Signorelli, che nasce a Enna negli anni Trenta e si trasferisce ben presto in Friuli Venezia Giulia, dove vive la maggior parte del tempo, rappresenta un esempio lampante della ripresa delle antiche tradizioni narrative di tipo orale, come legame con la terra e la cultura popolare, la più semplice. Cosa avete ritrovato dell’universo dell’autore ennese – chiediamo – negli elaborati da voi esaminati?

“Quest’anno hanno partecipato alla X Edizione del Concorso Nazionale Letterario “Angelo Signorelli…la magia delle favole” più di settanta scuole da tutta Italia nelle tre sezioni “Favole e Fiabe illustrate” (Scuola Primaria), “Racconti brevi” (Scuola Secondaria di Primo Grado) e “Illustrazioni a tema” (aperto a entrambi gli ordini di istruzione), un successo in crescita rispetto alle edizioni precedenti, ma senza ombra di dubbio, la sezione più interessante si è mostrata essere la prima, quella dei più piccoli. È qui, infatti, che il vero spirito del maestro si è potuto ritrovare, in quel legame con la semplicità, con l’ingenuità e con il sogno che solo i bambini sanno instaurare”.

“La realtà molto spesso non crea spazi di stupore – ci tengono a precisare – per questo la scuola più di ogni altra agenzia sociale si dovrebbe porre come baluardo prezioso di costruzione dei valori autentici”.

“È attraverso la figura e l’opera stessa di Signorelli, che abbiamo potuto rivalutare maggiormente grazie a questo importante concorso – aggiunge un altro componente della giuria di qualità – che gli alunni che partecipano al premio possono fermarsi a riflettere e a scrivere, a raccontare storie, sogni, proiezioni e immaginari fantastici”.

Quale contributo di innovazione hanno fornito le scuole, in particolar modo quelle a cui avete voluto assegnare le menzioni speciali?

“L’attenzione all’ambiente è la novità assoluta delle tematiche rintracciate negli elaborati, forse sulla scorta delle proteste di Greta Thunberg e del suo movimento green, ma anche l’uso di materiali ecosostenibili e di una grafica più elaborata. Poi, altri temi emersi di rilevanza sono quelli del rispetto dell’altro, dell’accettazione delle diversità, messaggi di speranza e positività questi, che talora si scorgono nelle opere pervenute”.

“Purtroppo, invece, abbiamo riscontrato anche una predominanza del cruento, del violento, che fino a qualche anno fa era ben lontano dall’orizzonte culturale di bambini dell’età evolutiva, allegri e spensierati.

Un’ultima domanda – chiediamo prima di congedarci da loro e ringraziandoli per la disponibilità dimostrata. Il tema dei diritti è stato scelto “ad hoc” dalla nostra scuola per il premio speciale Cittadinanzattiva, assegnato dalla Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Enna, perché collegato al Progetto di Istituto di quest’anno “Tuttidiritti”. Come è stato declinato il tema, molto caro ultimamente anche al MIUR?

“Nelle Illustrazioni a tema (quelle della menzione speciale Cittadinanzattiva N.d.R) – ci dicono – si coglie ancora la freschezza del messaggio, specialmente in quelle dei bambini della Scuola Primaria, che hanno un pensiero più spontaneo e meno strutturato, ma ancora una volta più puro rispetto a quello dei loro compagni appena più grandi, che invece hanno realizzato opere chiaramente più complesse dal punto di vista strettamente grafico.

Grande attesa ora per i vincitori del premio, che saranno proclamati durante la cerimonia finale il prossimo martedì 21 maggio presso il “Teatro Garibaldi” di Enna.

Appuntamento dunque a teatro.

Giuliana Maria Amata