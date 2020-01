COME RISOLVERE I PROBLEMI DELL’ECONOMIA

LEGGENDO GLI ANTICHI SCRITTORI GRECI DI SICILIA

DOMANI SI PRESENTA LO STUDIO DI ALBERTO JORI

Palermo, 15 gennaio 2020 – Lo spirito intraprendente delle invenzioni

dello scienziato Archimede di Siracusa analogo a quello delle

innovazioni delle novelle startup dell’Isola; gli appelli al ritorno

alla natura e ad un’agricoltura “sostenibile” del “principe dei

poeti”, il siciliano Teocrito, che richiamano allo sviluppo delle

moderne aziende biologiche; la “dottrina delle radici” del filosofo

Empedocle di Agrigento che diede spunto all’elaborazione delle scienze

moderne; la letteratura gastronomica degli aretusei Rintone e Miteco e

del gelese Archestrato come antesignane degli attuali “masterchef” e

dell’enogastronomia su cui si fonda il successo del “made in Sicily”

nel mondo.

La serie di eventi culturali che celebreranno durante tutto il 2020 i

100 anni della Banca popolare S. Angelo si apre con la presentazione

del saggio “Andra moi énnepe, Mousa”, prefazione di Valeria Andò

(Nuova Ipsa Editore) nel quale Alberto Jori, docente di Filosofia

antica all’Università di Ferrara e di Filosofia a Tubinga, analizza e

attualizza le opere dei poeti, commediografi, filosofi, scrittori,

storici, scienziati e drammaturghi della Grecia antica, soprattutto di

coloro che vissero o operarono in Sicilia.

Emergono da quei frammenti molteplici valori e dottrine ancora attuali

(dall’imperialismo mascherato da democrazia alla globalizzazione,

dall’impegno civile alla lotta per i diritti e la parità delle donne,

dalla tolleranza e multiculturalità alla passione per la conoscenza) e

che oggi possono rivelarsi modelli per l’economia e la programmazione

in questa regione in cui la Banca popolare S. Angelo è fortemente

radicata.

Appuntamento domani, 16 gennaio, alle ore 17, a Palermo, presso

Palazzo Petyx, sede della Banca popolare S. Angelo, in via Enrico

Albanese, 94.

Interverranno Salvatore Requirez, storico; Franco Giorgianni,

ricercatore confermato di Lingua e letteratura greca presso

l’Università di Palermo; e Maurizio Massimo Bianco, professore

associato di Lingua e letteratura latina presso l’Università di Palermo.