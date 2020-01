Cioccolato di Modica IGP e ortofrutta:

il benessere è servito durante l’appuntamento annuale “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana”

Enorme successo per “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” evento giunto all’ottava edizione, che riunisce i vertici delle aziende della filiera per creare opportunità tra i decision makerm in un’atmofera ogni anno diversa e che vede protagonista una città del nostro Bel Paese.

Quest’anno, l’evento organizzato da Corriere Ortofutticolo si è svolto nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale e nella Sala delle Grida della Borsa Merci della splendida Genova.

Antica Dolceria Rizza, storica azienda modicana, leader nel mercato grazie alla sua ricercata produzione che segue tradizione, artigianalità e innovazione, ha donato ai “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” e all’Oscar di quest’anno, Gianmarco Guernelli, dei cadeau di Cioccolato di Modica IGP al 60%, tra cui alcune qualità arricchite con della frutta: due elementi naturali che se ben equilibrati riescono a creare l’impensabile nel gusto e non solo, diventano apportatori di proprietà funzionali e nutraceutiche, grazie ai “Flavanoli” gli antiossidanti contenuti naturalmente nel cioccolato poco lavorato e a basse tempertaure, nonchè minerali, fibre e vitamine contenute nella frutta. Il piacere di gustare un buon cioccolato di Modica con la consapevolezza di farsi del bene!

A ricevere il riconoscimento “Protagonisti dell’Ortofrutta Italiana” anche la Vittoria Tomatoes di Salvatore Tomasi, sempre della provincia di Ragusa, un’organizzazione di produttori specializzata nella coltivazione di ciliegino ad alto gusto. Una realtà innovativa e vocata all’internazionalizzazione, che conta oggi 9 organizzazioni associate, con una rete in cui lavorano fino a 300 dipendenti.

Presenti all’evento “Protagonisti dell’ortofrutta” il sindaco del capoluogo ligure, Marco Bucci, il direttore del Corriere Ortofrutticolo Lorenzo Frassoldati, presidente di CSO Italy Paolo Bruni, il direttore dell’agenzia bolognese SG Marketing Claudio Scalise e Corrado Giacomini, economista agrario dell’Università di Parma. Tra le autorità liguri intervenute, oltre al sindaco Bucci, l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Stefano Mai, l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Liguria Andrea Benveduti, il direttore generale della Regione Liguria Pier Paolo Giampellegrini, l’assessore al commercio del Comune di Genova Paola Bordilli e il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia.

La ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova ha inviato un suo intervento video.

Nell’ambito dell’evento è stato anche assegnato il premio “Danila Bragantini” vinto dalla giovane Marianna Palella di Citrus l’Orto Italiano, per un progetto molto originale dal titolo: “Uomo non fare il broccolo”, che unisce un prodotto assolutamente salutare come il broccolo, una icona dell’Italian Fashion come le cravatte Marinella e un’istituzione scientifica come la Fondazione Veronesi, progetto con finalità benefiche e commerciali, che sta ottenendo un successo straordinario.

L’OP CAI dei fratelli Scarcella, tra i pionieri dell’agrumicoltura biologica in Sicilia e oggi tra i principali produttori europei di limoni biologici ha ricevuto il BPER Banca Green Innovation.

I Protagonisti 2019 sono: Marco e Gualtiero Rivoira (Piemonte), Patrizio Neri (Emilia Romagna), Marco Biasin (Emilia Romagna), Giovanni Calvini (Liguria), Gianmarco Guernelli (Emilia Romagna), Francesco Tardera (Sicilia), Lauro Guidi (Emilia Romagna), Attilio Pagni (Lazio), Rosario Tomasi (Sicilia) e i fratelli Salvatore e Carmelo Scarcella (Sicilia).