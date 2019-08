Cinema Al via in Sicilia, in uno dei Borghi più belli d’Italia, Troina i casting de I racconti della domenica

Al via in Sicilia, in uno dei Borghi più belli d’Italia, i casting de I racconti della domenica

Il giovane regista siciliano Giovanni Virgilio, già autore dell’apprezzato Malarazza (Una storia di periferia), torna dietro la macchina da presa, sempre tra i meandri dell’Isola che gli ha dato i natali, per dirigere un nuovo film: I racconti della domenica, di cui cura anche la sceneggiatura insieme a Marco Spagnoli e Luca Arcidiacono, mentre Gianni Mammolotti è il direttore della fotografia.

La maggior parte delle riprese del film in Sicilia si svolgeranno a Troina, in provincia di Enna, uno dei Borghi più belli d’Italia. Non sono ancora stati svelati i membri del cast ma, visto l’ultima opera dell’autore e le collaborazioni tecniche di cui si avvale, sappiamo già che convergeranno sul grande schermo tanti talenti italiani. Intanto tutto è pronto per i casting, che si terranno il 10, 11 e 12 agosto 2019 presso il Centro Polivalente “Peppino Impastato” di Troina.

Inoltre nella cittadina è in programma l’apertura di un museo dedicato a Robert Capa, il più famoso fotoreporter di guerra di tutti i tempi. La mostra, composta da 62 immagini in bianco e nero, darà la possibilità a tutti di scoprire i suoi lavori e le storie che essi custodiscono inerenti la II Guerra Mondiale in Italia e in Sicilia.