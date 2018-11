Cia Sicilia NELL’AMBITO DELL’AVVICENDAMENTO COLUTRALE DEL GRANO DURO BIOLOGICO, VIA LIBERA ALLA DEROGA CHE CONSENTE LA SEMINA AD ANNI ALTERNI

NELL’AMBITO DELL’AVVICENDAMENTO COLUTRALE DEL GRANO DURO BIOLOGICO, VIA LIBERA ALLA DEROGA CHE CONSENTE LA SEMINA AD ANNI ALTERNI. CASTAGNA (CIA SICILIA): “RAGGIUNTO QUESTO IMPORTANTE OBIETTIVO PER LA CEREALICOLTURA SICILIANA GRAZIE ALL’IMPEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALL’AGRICOLTURA”

In Sicilia, nell’ambito dell’avvicendamento colturale del grano duro biologico, con il Decreto dell’Assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, via libera alla deroga che “consente l’adozione di rotazioni quadriennali all’interno delle quali sia consentita non meno di tre specie principali differenti, almeno una delle quali leguminosa”. In sintesi, per il grano duro biologico in Sicilia gli agricoltori potranno adottare la rotazione quadriennale con due cicli colturali di frumento che permette di tornare alla tradizionale semina biennale del grano duro. “Tre anni fa la richiesta di deroga al Ministero delle Politiche Agricole non è stata accolta. Oggi, grazie anche all’impegno profuso da Cia Sicilia e dall’Assessorato regionale all’Agricoltura che hanno lavorato all’unisono, è stato raggiunto questo importante obiettivo per la cerealicoltura siciliana”. Lo dichiara, in una nota, Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale della Cia Sicilia.

