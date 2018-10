Chi sta sempre a fianco di chi soffre e lo fa con il sorriso: Alla sezione di Enna dell’Avo consegnato il Gogol

Un riconoscimento a chi da sempre sta a fianco di chi soffre e lo fa con il sorriso. E’ quello arrivato alla sezione ennese dell’Avo l’Associazione volontari ospedalieri che martedì scorso ha ricevuto il simbolo per eccellenza del sorriso e dell’ottimismo ovvero il Gogol. Ed a consegnarlo alla presidente della sezione di Enna dell’Avo Alice Amico è stata una “ambasciatrice” di quelle che non si dimenticano come la barrese Giusy La Loggia, che da sempre lei che da sempre dimostra che quando c’è volontà, voglia fermezza, ma sopratutto il sorriso ogni barriera sia fisica che culturale può essere abbattuta. La consegna all’ospedale Umberto I di Enna dove i volontari dell’Avo stavano celebrando la giornata nazionale Avo con dei banchetti informativi sulle attività che svolge questa associazione, una realtà importante sia all’interno dell’ospedale Umberto I che al Centro Accoglienza Anziani S.Lucia, portando conforto sia ai decenti del nosocomio che agli ospiti della casa di acoglienza. L’attestazione sul diploma di consegna. “Amico fraterno, sempre disponibile ad ascoltare e dare senza nulla chiedere, col sorriso sulle labbra ed il Cuore in mano”. “Questo dono ci ha molto emozionato – ha commentato Alice Amico – grazie, a Mauro Todaro (ideatore di Gogol) da parte mia e di tutti i volontari AVO Enna”. Tra le imprese di Giusy La Loggia che fa parte dell’Aisa l’Associazione Italiana contro le Sindromi Atassiche quella di partecipare anche se in carrozzella e quindi promuovendo lo sport senza barriere a tutte le gare del Gran Prix regionale Amatori su strada Fidal in giro per la Sicilia spinta da un particolare motore come il regalbutese Vito Massimo Catania, uno dei più forti podisti siciliani degli ultimi 20 anni. L’obiettivo è stato proprio quello di sensibilizzare l’attenzione verso queste malattie, il cui contrasto è affidato più che mai alla ricerca scientifica.

