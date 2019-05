Chi aiuta sempre i più deboli facendolo sempre con il Sorriso: il Gogol al Presidente provinciale della Croce Rossa Antonio Insinga

Sabato 11 Maggio, in occasione dei festeggiamenti della Giornata Internazionale della Croce Rossa, nella bellissima cornice del Teatro Garibaldi di Enna alla presenza delle più alte cariche istituzionali e del maggiori rappresentanti del corpo della Croce Rossa provinciale e regionale, l’imprenditrice siciliana Luisa Nasello, scelta fra i già Ambasciatori del Sorriso, perchè icona di coraggio, silenziosa volontaria da sempre impegnata nel sociale, invitata a consegnare il Gogòl n 2701 al Presidente Provinciale del Comitato della Croce Rossa Di Enna, Antonio Insinga e dando finalmente e felicemente il benvenuto alla Croce Rossa tra gli Ambasciatori del Sorriso nel Mondo. La motivazione sull’attestato: “A Voi sempre in Campo per il Sorriso… Non possiamo fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.” Madre Teresa

