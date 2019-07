Cgil Sicilia: mercoledì l’elezione del nuovo segretario generale dopo la nomina di Michele Pagliaro a Presidente nazionale dell’Inca Cgil. Sarà presente Maurizio Landini

Palermo,8 luglio- Mercoledì 10 luglio si riunirà l’assemblea generale della Cgil Sicilia per eleggere il nuovo segretario generale dell’organizzazione sindacale nell’ Isola. Sarà presente il segretario nazionale, Maurizio Landini. L’appuntamento è alle 10 nella sede palermitana della Cgil regionale, in via Bernabei 22. Il nuovo eletto prenderà il posto di Michele Pagliaro che, dopo sei anni e due mesi alla guida della Cgil Sicilia, lascia l’incarico perché nominato Presidente nazionale dell’Inca, il patronato della Cgil.