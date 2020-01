Centro provinciale per l’impiego Enna: Indagine esplorativa per la ricerca immobile per locazione passiva

Indagine esplorativa per la ricerca immobile per locazione passiva –

In ottemperanza alla nota prot. 25366 del 20/12/2019 del Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito Servizio 7 – Locazione e Patrimonio Disponibile, con la quale si autorizza il Servizio XI – Centro per l’Impiego di Enna di avviare, in forma puramente esplorativa, una ricerca di mercato al fine di individuare un immobile a uso ufficio pubblico, da adibire a nuova sede del Centro per l’Impiego di Enna, per una durata di anni 9 eventualmente rinnovabili, si promuove il presente avviso destinato sia ad Enti Pubblici che a soggetti privati in possesso e/o proprietari di immobili con le caratteristiche di seguito elencate.

I soggetti interessati dovranno disporre di un immobile con le seguenti caratteristiche meramente indicative a carattere generale:

– ubicazione nel cento abitato di Enna preferibilmente dislocato nelle immediate vicinanze di parcheggi pubblici con agevoli collegamenti con le principali vie di comunicazione ovvero adeguatamente servito da mezzi pubblici;

– superficie utile compresa tra 1000 e 1300 mq. possibilmente predisposto per un numero totale indicativo da n° 50 fino a 60 postazioni fisse compreso di postazioni idonee per colloqui individuali;

– destinazione dell’immobile ad uso “ufficio pubblico” e rispondenza alle prescrizioni dello strumento urbanistico;

– disporre di uno spazio “Front Office” dedicato all’informazione / accoglienza / rilascio certificazioni con zona attesa e consultazione annessa in grado di contenere almeno da 6 a 8 postazioni;

– disporre di uno spazio idoneo per incontri di gruppo / sala riunione / aula didattica per accogliere da 20 a 40 persone;

– servizi igienici per il pubblico e per i dipendenti (opportunamente separati e conformi alle normative di superamento delle barriere architettoniche);

– disporre di appositi locali per: server, materiale delle pulizie, archivio e magazzino;

– l’intero immobile deve essere dotato di impianto di riscaldamento e di condizionamento autonomo;

– sovraccarico per i solai delle zone ufficio e delle zone archivio rispondente ai requisiti di legge; – conformità alla Regola Tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. del 22 febbraio 2006 (G.U. 02/03/2006 n.51) e certificazione ai sensi del- D.M. 18.02.1982 in merito alla prevenzione incendi;

– rispondenza alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008);

– conformità alla normativa vigente riguardante il risparmio energetico ( legge 10/1991, D.Lgs 192/2005, D.Lgs 311/2006, D.P.R. 59/2009, D.M. 26 giugno 2009 e s.m.i.);

– rispondenza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 503/1996 ed alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche;

– conformità dell’immobile alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica ed ambientale, ed in particolare certificato di agibilità e conseguente accatastamento dei locali ad uso ufficio, conformità degli impianti tecnici alle norme vigenti;

– efficienza degli impianti: tutti gli impianti dovranno possedere la relativa certificazione di conformità alle rispettive normative vigenti di settore così da poter essere immediatamente fruibili rispetto all’uso prefissato.

In mancanza di qualcuna delle superiori caratteristiche, qualora ne ricorrono le condizioni, l’offerente potrà manifestare sin d’ora la disponibilità a realizzare, a propria cura e spese, ogni intervento che dovesse rendersi necessario per il raggiungimento dei requisiti richiesti ovvero per acquisire le certificazioni di legge.

In luogo dei suddetti requisiti, possono essere prodotte copie informali dei rispettivi certificati/attestazioni/elaborati tecnici/titoli di proprietà, congiuntamente ad un’opportuna dichiarazione sostitutiva sulla sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati, contenente altresì l’impegno a produrre successivamente la documentazione stessa, nelle forme previste, a richiesta dell’Amministrazione.

La citata dichiarazione, se presentata, deve essere resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri ed unita a copia fotostatica di un valido documento d’identità del dichiarante stesso; inoltre lo stesso dovrà attestare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

Si precisa ancora una volta che la presente indagine di mercato riveste solo un carattere meramente esplorativo e di analisi preliminare finalizzata alla individuazione sul mercato immobiliare di un immobile idoneo per uso ufficio da destinare per la nuova sede del Servizio XI Centro per l’Impiego di Enna e, pertanto, l’acquisizione di richieste e documentazione non costituisce impegno alcuno da parte dell’Amministrazione Regionale.

Le richieste, con la documentazione relativa ivi compresa una dettagliata relazione con allegate planimatrie a firma di un tecnico abilitato e siglate dalla proprietà, dovranno pervenire entro e non oltre il 31/01/2020 brevi manu o al seguente indirizzo di posta elettronica: ulenc00@regione.sicilia.it; per eventuali informazioni è possibile contattare il numero telefonico 0935 5288374.

Il dirigente responsabile del

Servizio XI C.p.I. di Enna

Ing. Biagio Sgrò