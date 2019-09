Catania torna protagonista del panorama musicale.

Dopo Fabrizio Moro, Gazzelle e Notre Dame de Paris annunciato il live di Mameli.

Il cantautore indie-pop torna nella sua città di origine e sarà alla Land La Nuova Dogana il 14 dicembre.

Dopo gli annunci dei live di Fabrizio Moro, di Gazzelle e del musical Notre Dame de Paris un altro artista sceglie Catania per portare in Sicilia la sua musica. Mameli sarà sabato 14 dicembre 2019 alla Land La Nuova Dogana.

Il cantautore si prepara a tornare a Catania, sua città di origine, ed è reduce da tre date in alcuni dei più importanti festival italiani, che nel mese di luglio 2019 lo hanno visto protagonista sui palchi del Collisioni Festival (Barolo), Indimenticabile Festival (Bologna) e Home Festival (Venezia).

Dopo “Latte di Mandorla” il singolo uscito a luglio, il 30 agosto Mameli ha pubblicato “Anche quando piove” una canzone per lui molto speciale perché vede la collaborazione con un artista italiano che ama da sempre: Alex Britti. Il brano, a pochi giorni dall’uscita, è già in programmazione sui principali network radiofonici.

All’anagrafe Mario Castiglione, Mameli nasce a Catania nel 1995. Musicista eclettico, produttore e autore delle sue canzoni, a soli 20 anni lascia la Sicilia per trasferirsi a Milano. “Inno”, il suo EP di debutto, è uscito il 26 aprile 2019 per Hokuto Empire, distribuito da Sony Music. In poche ore ha raggiunto la Top 3 su iTunes. Il disco conta oggi su Spotify più di 4 milioni di stream, con i singoli di successo “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta”. “Inno” è caratterizzato da sonorità dal gusto vintage e allo stesso attuali, i testi si ispirano alla vita quotidiana di Mameli, specchio della sua generazione. L’EP è stato scritto e prodotto dall’artista stesso e mixato da Alex Trecarichi (Ci vogliamo bene) e Ivan Rossi (Limonare, Milioni di cose, Netflix, Lentiggini, Gelateria), ingegnere del suono che ha lavorato con artisti del calibro di Baustelle e Thegiornalisti. Dopo un tour instore di presentazione dell’EP , Mameli si esibisce, a luglio, in alcuni dei più importanti festival italiani come Collisioni Festival (Barolo), Indimenticabile Festival (Bologna), Home Festival (Venezia) e annuncia le date del suo primo headline show, organizzato da Vivo Concerti, che prenderà il via a dicembre. I biglietti sono già in vendita su ticketone.it e nei punti di prevendita Ticketone e Sicilia Ticket.