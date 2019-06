Castelbuono Lorenzo Abbate e Tatiana Betta scrivono per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro di “Aspettando il Giro”.

Lorenzo Abbate e Tatiana Betta scrivono per la prima volta il loro nome nell’albo d’oro di “Aspettando il Giro”. Assegnati anche i titoli regionali a squadre. Apertura di manifestazione con le categorie giovanili.

Castelbuono (Pa). Sono Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) e Tatiana Betta (Podistica Messina) i vincitori della quarta edizione di “Aspettando il Giro”, la manifestazione podistica che si è disputata stamani a Castelbuono. La gara è stata valida come ottava prova del Grand Prix Sicilia di corsa su strada. Ancora una giornata calda per il popolo degli amatori, clima da estate inoltrata e qualche malore a fine gara per l’eccessiva calura. Lo start da via Sant’Anna, con il percorso che per larghi tratti ha ricalcato quello del Giro podistico Internazionale; qualche difficoltà per gli atleti nei tratti più stretti di un percorso che ha visto sfilare quasi 400 atleti.

Gara sui 10 chilometri spettacolare, con il duello tra Lorenzo Abbate e Natale Grosso deciso solo al quinto dei sei giri in programma, con il perentorio allungo di Abbate ad inizio della salita di via Mario Levante, che ha permesso all’atleta di Partinico (35’ 10” il tempo finale) di prendere un vantaggio sufficiente a rintuzzare l’attacco del messinese Grosso, più a suo agio in discesa, giunto con un distacco di 15 secondi.

“Felice per questa vittoria – il commento a fine gara di Lorenzo Abbate – successo arrivato al termine di un duello sportivo con Natale che, ha avuto più problemi di me nel doppiaggio degli altri atleti in gara. La svolta – ha precisato Abbate –nell’ultima salita, quando Grosso ha mollato qualche metro, quello sufficiente per poter prendere il decisivo vantaggio”.

Alle spalle dell’atleta della Podistica Messina è giunto al terzo posto il compagno di squadra Francesco De Caro, quarto il sempreverde Giovanni Soffietto, quinto Nicola Cutrono (Universitas Palermo) tra i migliori esponenti in pista in Italia della sua categoria.

Gara al femminile di elevata qualità con l’esperta Tatiana Betta che ha tenuto a bada la più giovane e agguerrita Maria Grazia Bilello, riuscendo ad avere la meglio, grazie ai tratti in discesa, che l’atleta di Catania ha affrontato con forza e decisione, chiudendo con il tempo di 41’57.

“Sinceramente oggi non immaginavo di riuscire a vincere –ha affermato la Betta – nel corso della gara però ho capito che potevo giocarmela ad armi pari con le mie avversarie, addirittura sul finire della gara, ero più fresca di loro, grazie anche ai tratti in discesa dove sono riuscita a recuperare fiato e a prendere un discreto vantaggio ”.

Detto del secondo posto di Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) giunta con un distacco di 27 secondi, terza è stata la compagna di squadra Chiara Immesi (già due volte vincitrice a Castelbuono), quarta Azzurra Agrusa (5 Torri Fiamme Cremisi), quinta a ruota Serena Zeferino (Universitas Palermo).

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Atletico Polisportivo Castelbuonese e dall’Universitas Palermo ha anche assegnato i titoli regionali FIDAL per società di corsa su strada nella distanza dei dieci chilometri. Al maschile podio con Universitas Palermo, Torrebianca Messina e Polisportiva Pegaso. Al femminile il successo è andato alla Trinacria Palermo, podio completato dalla Torrebianca Messina e dalla Polisportiva Pegaso. Come da consolidata tradizione Aspettando il Giro ha rilasciato i pass per la manifestazione del 26 luglio. Dieci wild card che vanno ai primi 10 uomini classificati oggi, che affiancheranno i campioni della corsa nella 94° edizione del Giro podistico Internazionale di Castelbuono del prossimo 26 luglio. La manifestazione oggi è stata aperta dalle gare delle categorie giovanili, un centinaio gli atleti che si sono dati battaglia sul difficile percorso di Castelbuono, ognuno per la distanza legata alle categorie di appartenenza.

Classifica Uomini

1) Lorenzo Abbate (Universitas Palermo) 35’10

2) Natale Grosso (Podistica Messina) 35’25

3) Francesco De Caro (Podistica Messina) 36’30

4) Giovanni Soffietto (Runcard) 36’49

5) Nicola Cutrono (Universitas Palermo) 37’15

Classifica Donne

1) Tatiana Betta (Podistica Messina) 41’57

2) Maria Grazia Bilello (Universitas Palermo) 42’24

3) Chiara Immesi (Universitas Palermo) 42’31

4) Azzurra Agrusa (5 Torri Fiamme Cremisi) 43’00

5) Serena Zeferino (Universitas Palermo) 43’13

Categorie giovanili:

Esordienti (6) – 300 metri: Antonio Spitale (Universitas Palermo)/Giulia Tumminello (Partinico Running).

Esordienti (8) – 400 metri: Andrea Caltagirone (Partinico Running)/Rebecca Nobile (Partinco Running)

Esordienti (10) – 600 metri: Gioiele Nunnari (Universitas Palermo)/Silvia Altofonte (Marathon Altofonte).

Ragazzi 1000 metri: Giuseppe Sala (Marathon Altofonte)/ Aurora Castello (Marathon Altofonte)

Cadette 1000 metri: Alessandra Glorioso (Polisportiva Castelbuonese)

ALBO D’ORO “ASPETTANDO IL GIRO”

2016 – Filippo Porto / Angelita Bonanno

2017 – Mohamed Idrissi / Chiara Immesi

2018 – Vincenzo Iraci / Chiara Immesi

2019 – Lorenzo Abbate/Tatiana Betta

