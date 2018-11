Carabinieri Gela attività del 27 novembre

Specchio riepilogativo notizie brevi 27.11.2018

1

Gela ore 16:00

Nel pomeriggio di ieri 26.11.2018, militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di P.A., di anni 43 e di P.G., di anni 42, già noti alle Forze dell’Ordine, in atto già sottoposti a misura di prevenzione e di sicurezza, resisi responsabili dei reati di trasporto non autorizzato di rifiuti ferrosi, in costanza di periodo in cui nella Regione Sicilia è stata dichiarata l’emergenza rifiuti. Gli stessi sono stati sorpresi dai militari dell’Arma alla periferia di questo centro a bordo di Motoape con detto materiale. La conseguente perquisizione ha consentito inoltre il rinvenimento di grimaldelli nonché di strumenti atti ad offendere per i quali sono stati altresì deferiti alla Procura della Repubblica di Gela che coordina le indagini. Il materiale ed il veicolo sono stati posti sotto sequestro. Dopo le formalità di rito gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa di giudizio.

Sezione R.M. Gela