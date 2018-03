Capizzi (Me) concluso laboratorio La Parola e il Gesù

L’Amministrazione Comunale di Capizzi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gioventù Capitina,in conclusione dello stage di Teatrodanza “LA PAROLA E IL GESTO”, presentano lo spettacolo “LA PASSIONE SECONDO MARIA”, ideazione, regia e coreografia di Giovanni Cilluffo, direttore artistico della Kalsa Compagnia di Conegliano Veneto (TV). Allo spettacolo parteciperanno tutti i partecipanti allo stage.

24 Marzo 2018 Auditorium Centro Sociale di Capizzi ore 21.00 Ingresso Gratuito e Libero

“LA PASSIONE SECONDO MARIA”, liberamente tratto da “il Mistero della Carità” di Charles Peguy, è un viaggio nella vita di Gesù visto attraverso gli occhi di Maria, sia come madre, che come donna. Il lavoro è una spettacolazione affidata al potere evocativo della parola, per contemplare il “Mistero Divino”, sottolineando il fattore umano. E’ una ricerca fatta con umiltà, ma con l’intento di sottoporre al pubblico le “Sacre Rappresentazioni” nella forma genuina e originale dell’età medievale, epoca in cui hanno preso corpo.

ideazione,regia e coreografia: Giovanni Cilluffo assistente laboratorio e regia: Daniela Colajanni interpreti: musiche: Autori vari fotografia di scena: Giovanni Castellana residenza: Palazzo Russo Larcan, Capizzi (ME)