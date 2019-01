Campionato Siciliano Kickboxing 2019 – 5 finali per la Budo Center Enna

Domenica 27 gennaio al Pala Oreto di Palermo si è svolta la seconda fase del campionato Siciliano FIKBMS di tutte le discipline.

Erano presenti circa 300 atleti da tutta la regione per contendersi i punti necessari alla qualificazione alla fase nazionale del Criterium da dove poi usciranno gli ammessi ai Campionati Italiani Assoluti.

La ASD Budo Center Enna era presente con cinque atleti e ha ottenuto cinque finali di cui una vinta e quattro purtroppo perse, ma è da sottolineare che tutti gli atleti hanno raggiunto la finale. Dalla sezione di Assoro erano presenti i ragazzi del Point Fighting, Matteo Fichera, Antonino Sottosanti e Francesco Pergola. Matteo categoria per la prima volta gareggia negli Old Cadet (13-15 anni) cat. -47KG per avere da poco compiuto i 13 anni ed è anche salito nella categoria di peso. Per nulla intimorito si aggiudica una medaglia d’argento. Antonino è all’inizio della sua carriera sportiva, è la terza volta che gareggia ed è anche lui negli Old Cadet (13-15 anni) cat. -60Kg. Per lui la seconda medaglia d’argento della giornata. Francesco quest’anno ha fatto il salto di categoria passando alle cinture alte e nella categoria Juniores (16-18 anni) e dopo la medaglia di bronzo della prima fase conquista una medaglia d’argento.

Nelle discipline a combattimento continuato l’associazione ennese ha presentato altri due atleti, entrambi nel Light Contact.

Abigail Mariotti, categoria femminile cinture giallo-arancio-verdi combatte in una categoria di peso superiore alla sua e malgrado questo e la sua poca esperienza con soli tre match al suo attivo dimostra grandi miglioramenti tecnici e di personalità e si aggiudica la medaglia d’argento.

Giuseppe Fornasier, categoria Juniores, al primo anno di gare dopo aver vinto tutte e tre le gare fino ad ora disputate non si smentisce e conquista la sua quarta medaglia d’oro consecutiva. Questa volta gareggia in una categoria di peso superiore ma si afferma dopo poco più di un minuto della prima ripresa per abbandono dell’avversario dopo aver dimostrato di avere saldamente in amno l’incontro fin dalle prime battute.

Prossimo appuntamento a metà febbraio al PalaCatania per un torneo al quale seguirà dalle ore 19 una serata di incontri di alto livello con un titolo italiano Pro per l’organizzazione del Comitato Regionale Sicilia FIKBMS.