Cammino Trasversale Sicula: anche quest’anno passerà anche dall’ennese

Passerà anche quest’anno per la seconda edizione dal territorio ennese la Carovana del Cammino della Trasversale Sicula che dal prossimo 7 ottobre e per 40 giorni, attraverserà la Sicilia da Mozia nel trapanese al Castello di Donnafugata nel ragusano, per 623 km e attraversando le provincie di Trapani, Agrigento, Palermo, Caltanissetta, Enna, Catania, Siracusa e Ragusa. I Camminatori arriveranno nell’ennese a Villapriolo provenienti da Resuttano, per poi passare da Villarosa, Calascibetta, la necropoli realmese il Villaggio Bizantino, Enna, il lago di Pergusa, e Valguarnera, Morgantina. Previsti come in tanti altri posti anche una serie di eventi. Ecco il programma completo del Cammino della Trasversale Sicula.

CALENDARIO 1° CAMMINO INTERNAZIONALE DELL’ANTICA TRASVERSALE SICULA TAPPE GIORNO DA A KM DATA 1LEVANZO 04/10/18giovedì 2LEVANZO MARSALA 05/10/18venerdì 3 MARSALA EVENTO TRASVERSALE 06/10/18sabato 37 4MOZIA AREA DI SOSTA PACECO 18,6 07/10/18domenica

36 5AREA DI SOSTA TRAPANI – AREA DI SOSTA DATTILO (PACECO) 19,4 08/10/18lunedì 35 6AREA DI SOSTA PACECO AREA DI SOSTA BRUCA (BUSETO PALIZZOLO) 15,2 09/10/18martedì 34 7AREA DI SOSTA BRUCA TERME SEGESTANE – BOSCO ANGIMBE’ 15,8 10/10/18mercoledì 33 8TERME SEGESTANE SEGESTA – CALATAFIMI SEGESTA 16,8 11/10/18giovedì 32 9CALATAFIMI S. 16,158 12/10/18venerdì 10 EVENTO SALEMI 15,514 13/10/18sabato 31 11SALEMI NUOVA GIBELLINA – SANTA NINFA 15,514 14/10/18domenica

30 12SANTA NINFA POGGIOREALE 21,436 15/10/18lunedì 29 13POGGIOREALE CONTESSA ENTELLINA 21,963 16/10/18martedì 28 14CONTESSA ENTELLINA CAMPOFIORITO – CORLEONE 18,923 17/10/18mercoledì 27 15CORLEONE HIPPANA – PRIZZI 19,33 18/10/18giovedì 26 16PRIZZI MONTE CARCACI 13,2 19/10/18venerdì 26 17MONTE CARCACI CASTRONOVO DI SICILIA 13,236 20/10/18sabato 18 EVENTO CASTRONOVO DI SICILIA 21/10/18domenica

25 19CASTRONOVO DI SICILIA MARCATO BIANCO 20,853 22/10/18lunedì 24 20MARCATO BIANCO THOLOS DELLA GIURFA – ALIA – VALLELUNGA PRATAMENO 20,523 23/10/18martedì 23 21VALLELUNGA PRATAMENO RESUTTANO 24,932 24/10/18mercoledì 22 22RESUTTANO VILLAPRIOLO 21,879 25/10/18giovedì 21 23VILLAPRIOLO VILLAROSA 7,816 26/10/18venerdì 20 24VILLAROSA 11,164 27/10/18sabato 25 EVENTO CALASCIBETTA 28/10/18domenica

19 26CALASCIBETTA ENNA 5,253 29/10/18lunedì

VITA – SALEMI

VILLAGGIO BIZANTINO – CALASCIBETTA

18 27ENNA LAGO DI PERGUSA 8 30/10/18martedì

18 28LAGO DI PERGUSA VALGUARNERA CAROPEPE 15,422 31/10/18mercoledì 17 29VALGUARNERA CAROPEPE MORGANTINA 15,262 01/11/18giovedì 16 30MORGANTINA CASALGISMONDO AdS 14,762 02/11/18venerdì 15 31CASALGISMONDO AdS SERRAVALLE 15,045 03/11/18sabato 14 32SERRAVALLE AdS PALIKE’ – MINEO 16,231 04/11/18domenica

13 33MINEO GRAMMICHELE 11,993 05/11/18lunedì 12 34GRAMMICHELE LICODIA EUBEA 16,045 06/11/18martedì 11 35LICODIA EUBEA CUNZIRIA – VIZZINI 7,094 07/11/18mercoledì 10 36VIZZINI BUCCHERI 14,691 08/11/18giovedì 9 37BUCCHERI FERLA 9,255 09/11/18venerdì 8 38FERLA SORTINO 15,669 10/11/18sabato 39 EVENTO SORTINO 11/11/18domenica

7 40SORTINO CASSARO 17,81 12/11/18lunedì 6 41CASSARO PALAZZOLO ACREIDE 12,714 13/11/18martedì 5 42PALAZZOLO ACREIDE AKRAI – GIARRATANA 19,256 14/11/18mercoledì 4 43GIARRATANA AdS CHIARAMONTE GULFI 19,459 15/11/18giovedì 3 44AdS CHIARAMONTE GULFI COMISO 14,707 16/11/18venerdì 2 45COMISO CASTELLO DI DONNAFUGATA 9,921 17/11/18sabato 1 46CASTELLO DI DONNAFUGATAKAMARINA – SCOGLITTI 16,417 18/11/18domenica

TOTALE CHILOMETRI 623,247