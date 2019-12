Calcio Promozione Leonforteese: dall’Enna arriva Giuseppe Torcivia

E sono quattro i colpi di mercato!

Dopo i tesseramenti di Intili, Akà e Meta ecco il quarto colpo di mercato per l’Apd Leonfortese…

Ha firmato il bomber Torcivia!

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.

L’Apd Leonfortese 1967 comunica che è stato perfezionato il tesseramento del centravanti Giuseppe Torcivia (classe 1988) ex Enna Calcio (Eccellenza).

Per lui é un gradito ritorno in maglia bianco-verde dove ha giocato nella stagione agonistica 2013-14 (Eccellenza) mettendo a segno ben dieci reti in sedici incontri disputati che hanno consentito alla Leonfortese 1967 di conquistare la Serie D.

L’attaccante, nativo di Catenanuova, sarà disponibile sin da domenica prossima nel delicato match contro la Virtus Ispica.

Il forte calciatore ha vestito in passato le maglie del Milazzo in Serie D (dove si é consacrato Bomber), dell’Adrano (Serie D) e della Neapolis Mugnano in Seconda divisione (Serie C2) dove ha collezionato 9 presenze ed una rete nei pochi mesi rimasto in Campania e nel calcio professionistico.

Nel suo curriculum calcistico pure esperienze al Comprensorio Normanno Paternò, al Noto, al Troina, all’Atletico Catania e al Catania San Pio X.

Le sue prodezze scriveranno altre pagine della nostra storia…

Bentornato in casa bianco-verde Giuseppe.

Maurizio Di Fazio