Calcio la Leonfortese presenterà richiesta di ripescaggio in Promozione

RIPESCAGGIO IN PROMOZIONE,

LA LEONFORTESE 1967 HA DECISO!

Dopo il momento del consuntivo e di una oculata riflessione societaria, arriva la decisione finale. Tantissime le riunioni in merito presso la sede sociale di via Orlando: la società bianco-verde del patron Antonio Russo presenterà, presso la Lnd Sicilia, istanza di ripescaggio per partecipare al prossimo campionato di Promozione S. S. 2019-2020 (formalizzata la decisione attraverso atto deliberativo nella riunione di ieri sera, martedí 11 giugno).

Un’opportunità che i Leoni si sono meritati sul campo per i brillanti risultati ottenuti nella stagione scorsa: terzo posto finale nella regular season e il raggiungimento della finalissima Play-off, purtroppo persa contro l’Empedoclina.

Un “diritto” che la società del presidente Antonio Russo ha deciso di cogliere al volo. Non appena saranno formalizzati tempi e criteri, depositerà la formale richiesta presso gli organi competenti.