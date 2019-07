Calcio il tecnico ennese Gianfilippo Di Matteo corteggiato da un importante club in provincia…?

Potrebbe passare dai quadri tecnici di un importante club il futuro di Gianfilippo Di Matteo, allenatore ennese in rampa di lancio. Dopo aver lanciato numerosi giovani, all’esordio non ancora diciottenni, nella prima squadra della rinata Enna Calcio che ha guidato per 4 anni in un contesto non facile, subito dopo aver fatto un’esperienza da collaboratore tecnico nella San Sebastiano in Eccellenza, sull’allenatore le attenzioni di una nobile decaduta alla ricerca di rilancio in tutte le sue categorie. Oltre al comprensorio provinciale, territorio in cui preferirebbe rimanere per conciliare gli impegni di lavoro, i riflettori della Sicilia su un allenatore ennese.

