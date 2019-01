Calcio IL DR. FABIO MONTESANO, AD DELL’ENNA CALCIO, NOMINATO NEL COLLEGIO SINDACALE DEL PALERMO CALCIO.

IL DR. FABIO MONTESANO, AD DELL’ENNA CALCIO, NOMINATO NEL COLLEGIO SINDACALE DEL PALERMO CALCIO.

Incarico di prestigio per l’Amministratore Delegato dell’Enna Calcio e Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Enna Dott. Fabio Montesano.

Lo scorso 31 dicembre l’Assemblea dell’US Città di Palermo (Palermo Calcio) lo ha nominato sindaco effettivo del Collegio Sindacale della società rosanero per i prossimi 3 anni. Il consiglio di amministrazione è formato da Clive Richardson – presidente, Emanuele Facile – amministratore delegato, John Treacy – consigliere.

Da tutta la società dell’Enna calcio vanno i complimenti per questo importante incarico conferito in campo finanziario – sportivo che è un motivo di orgoglio non solo per la società gialloverde ma per tutto il movimento calcistico e per la città di Enna.

“Per me è una notizia che mi inorgoglisce e che va ad arricchire il mio percorso professionale – commenta Montesano – sicuramente un incarico molto impegnativo nella società calcistica più blasonata della Sicilia e tra le più antiche d’Italia con oltre un secolo di storia, che cercherò di espletare nel migliore modo possibile. Sono veramente onorato di essere stato prescelto e per questo dedico questo ruolo che andrò a ricoprire, alla società dell’Enna calcio ed a tutte quelle persone che ne fanno parte con cui in questi anni oltre al rapporto professionale si è instaurato un rapporto di stima ed affetto, ed all’intera città di Enna”.