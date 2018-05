Calcio giovanile l’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 all’”Atalanta SicilyCup Accademy” di Messina

Ci sarà anche l’Asd Polisportiva Progetto Enna Sport 2004 all’”Atalanta SicilyCup Accademy” di Messina dal 25 al 27 Maggio, il primo torneo organizzato da Atalanta Bergamasca Calcio in collaborazione con la locale SSD Fair Play nell’ambito del progetto di affiliazione che vedrà nascere il prossimo anno nel capoluogo peloritano il “Centro Pilota di Formazione Atalanta BC”.

La manifestazione vedrà la partecipazione di trantaquattro squadre provenienti da Sicilia, Calabria e Puglia per una tre giorni all’insegna di sport, divertimento e fair play durante i quali i protagonisti assoluti saranno i piccoli atleti.

La scuola calcio calcio ennese sarà presente alla manifestazione con una squadra appartenente alla categoria primi calci che prenderà parte al torneo accompagnata dallo staff tecnico e dirigenziale e da alcuni genitori.

All’Atalanta SicilyCup Accademy saranno presenti anche Stefano Bonaccorso, responsabile dell’attività di base dell’Atalanta e docente del settore tecnico di Coverciano, e Claudio Lucchini, responsabile scouting in Sicilia per la squadra bergamasca.

Dopo lo stage a Bergamo di qualche giorno fa frequentato dal presidente e tecnico Uefa B Luigi Di Dio e dal tecnico Uefa B Sebastiano Restivo, un nuovo appuntamento quindi per la Progetto Enna Sport con l’Atalanta Calcio.

