Calcio giovanile concluso torneo a Terrasini

uattro vincitrici diverse festeggiano la vittoria

7 NOVEMBRE 2018 TERRASINI (PA). Con una settimana di ritardo si è chiusa la 10^ edizione del Memorial Renzo Lo Piccolo, lo stop è stato causato del maltempo che è imperversato nella Sicilia Occidentale. La manifestazione giovanile ancora una volta diretta dai fischietti dell’ASA Palermo di Salvo Cottone, ha visto divertenti incontri, bei gesti tecnici e soprattutto tanto fairplay, qualità che ancora oggi manca a qualche adulto seduto sugli spalti.

Quattro vincitrici diverse per le altrettante categorie in gara, dove l’Accademia Sport Trapani ha centrato tre finali su quattro. Belli tutti gli epiloghi, due dei quali la classe 2008 e 2011, sono occorsi i calci di rigori per stabilire la vincitrice.

Alle premiazioni ha presenziato la signora Eleonora Cucinella, la moglie di Renzo Lo Piccolo.

Queste le classifiche finali:

2008: 1° Renzo Lo Piccolo Terrasini – 2° Accademia Sport Trapani

2009: 1° Libertas Borgetto – 2° Kick Off Trapani

2010: 1° Sc Costa Gaia Adelkam – 2° Accademia Sport Trapani

2011: 1° Accademia Sport Trapani – 2° Sc Costa Gaia Adelkam