Calcio Giovanile, allo Stadio Gaeta il Torneo di Pasqua 2019

Sarà l’Atalanta la squadra di maggiore prestigio tra le 13 che parteciperanno alla settima edizione del Torneo giovanile di calcio di Pasqua 2019. L’evento promosso dalla locale società della Progetto Enna Sport 2004 del presidente Luigi Di Dio si terrà dal 17 al 20 aprile ed è stata inserita nel programma degli eventi collaterali dei riti della settimana santa ennese. Quindi oltre all’Atalanta presente con la propria squadra Pulcini, saranno presenti A.S.D. Aurora Rossa di Campofelice di Roccella, A.S.D. Valguarnerese, MasterPro Calcio di San Cataldo, Enna Calcio S.C.S.D., A.S.D. Riesi 2002, La Meridiana di Catania, Caltanissetta Soccer, Fair Play di Messina, F.C. Enna, ASD Gear Sport di Piazza Armenina e A.S.D. Sant’Anna Enna. A queste va ad aggiungersi la società organizzatrice A.S.D. Polisportiva Progetto Enna Sport 2004. Il torneo gode della collaborazione dell’Enna calcio che ha messo a disposizione gratuitamente il nuovo terreno di gioco in erba naturale dello stadio Gaeta. Lo staff tecnico della Progetto Enna Sport 2004, è già a lavoro da diverse settimane per organizzare l’evento. Nei giorni scorsi è stato ultimato anche il programma della manifestazione che avrà inizio mercoledì 17 Aprile con l’accoglienza delle squadre che prenderanno parte al torneo e la presentazione ufficiale presso la Sala Cerere. Ospite d’eccezione mister Stefano Bonaccorso, responsabile dell’attività di base dell’Atalanta.

Il torneo vero e proprio avrà inizio nella mattinata di giovedì 18 Aprile con gli incontri dei vari gironi di qualificazione. Venerdì 19 Aprile di mattina in programma, invece, il torneo dell’amicizia, mentre nel pomeriggio tutti i piccoli calciatori assisteranno alla processione del Venerdì Santo ennese. Sabato 20 Aprile si svolgeranno le semifinali e le finali del torneo con, alla fine, la premiazione e l’assegnazione del Premio Fair Play dedicato alla memoria di “Umberto Tornabene”. Tutti gli incontri si svolgeranno allo Stadio Generale Gaeta di Enna. “Ringrazio la dirigenza dell’Enna Calcio – dichiara Luigi Di Dio – per aver messo a disposizione gratuitamente lo stadio Gaeta e tutte le società che hanno aderito alla nostra manifestazione. Ringraziamo anche il Comune di Enna ed il Collegio dei Rettori delle Confraternite Ennesi per aver patrocinato l’evento”. Il torneo “Città di Enna – Pasqua 2019” è patrocinato dal Comune di Enna (Assessorato allo Sport ed Eventi) e dal Collegio dei Rettori delle confraternite ennesi. Hanno collaborato all’organizzazione anche Figc-Lnd Sicilia, Aiac, Confesercenti Enna e l’Associazione Guide Turistiche di Enna.

