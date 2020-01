Calcio Eccellenza Enna Calcio “Non arrendersi e crederci sino all’ultimo” – di Giovanni Albanese

L’ultima volta che avevo visto l’Enna in campo, la partita si era dovuta interrompere poco dopo venti minuti per manifesta inferiorità. Ne avevo dovuto scrivere con imbarazzo sulle colonne del Giornale di Sicilia, non potendo dar merito a quegli otto ragazzi che in qualche modo avevano provato a lasciare in vita il titolo di Eccellenza indossando la maglia gialloverde ed evitando l’immediata radiazione. L’agonia durò ancora qualche settimana, poi arrivò la fine annunciata. Altri tempi.

Tra quella domenica e questa c’è di mezzo la rinascita del calcio in città, la crescita di una società umile e corretta, fatta da persone perbene. La scalata fino alla massima categoria regionale è stata a tratti naturale e a tratti forzata. A guardare l’attuale classifica dei gialloverdi, vien da pensare: un ripescaggio regala la luce della categoria superiore ma anche il buio su valori di misura sconosciuti. Il progetto Enna oggi appare lontano da quello che ha accompagnato la società lungo il tortuoso cammino degli ultimi anni. O meglio: i risultati al momento non premiano abbastanza le linee guida della prima ora che miravano alla crescita dei giovani locali o dei dintorni; perché sporcati dai risultati del campo che cominciano a pesare sulla classifica, sempre più amara. La categoria impone un certo livello, certamente. Ma per i giovani ennesi gli spazi di crescita si sono ridotti e i tanti giocatori di esperienza ruotati dall’inizio della stagione non sono riusciti a dare solidità.

Tuttavia ci sono elementi che contraddistinguono ancora gli spalti del Gaeta: pieni, calorosi, presenti. L’Enna contro il Mascalucia San Pio X non ha fatto una bella prestazione. Tutt’altro. La squadra di Cacciola, esperto quanto Bruccoleri, ha stancato i gialloverdi e ottimizzato le occasioni a proprio favore sfruttando errori banali. Un successo nitido, quello dei catanesi. La sensazione sui locali è destabilizzante. Perché sulla carta, e percorso esperenziale dei singoli, l’Enna ha la squadra per mettere a sedere l’avversaria di giornata, stazionare in bel altre zone della classifica di Eccellenza e offrire uno spettacolo ben diverso da quello visto dagli oltre cinquecento spettatori presenti.

Il buon Francesco Russo, vice capitano, con i giovani Salvatore Mannino e i subentrati Mario Carabotta e Liborio Savoca rappresentano lo zoccolo duro di quella quota ennese necessaria per giungere fino al termine della stagione con il giusto orgoglio. Giovani, inesperti, ma gli unici a poter mettere qualcosa di più che una maglia addosso. E l’ex capitano Salvatore Bertuccio, dalla panchina, non può che essere la guida migliore per loro, al di là degli aspetti tecnici legati al campo che il tecnico dovrà curare di fronte a una situazione di classifica difficile.

Qualche errore sarà anche stato commesso, ma non è questo il momento di tirare le somme. E c’è di più: alcune colpe addossate al direttore sportivo Giovanni Martello, un altro ennese purosangue, sembrano di gran lunga lontane dalle sue competenze. La scelta di ripescaggio, infatti, va fatta perché lo zoccolo duro dell’organico ha già ampiamente dimostrato di essere di gran lunga superiore alla categoria inferiore, e non perché una sessione di calciomercato adeguerà la squadra alla categoria superiore buttando via quanto di buono fatto fino a quel momento. Perché eventuali risultati negativi potrebbero far scoprire che neanche le disponibilità economiche, a volte, risolvono processi di maturazione che in una squadra avvengono in maniera naturale.

La crescita dei club passa anche da queste attente analisi, che vanno però fatte a bocce ferme. Oggi, l’unico obiettivo dell’Enna dev’essere quello di scrollarsi di dosso la convinzione che quest’anno gira tutto male; e poi acquisire una maggiore identità di squadra e l’autostima necessaria per chiudere il campionato nella migliore posizione possibile e affrontare l’eventuale sfida play out con la chiara consapevolezza che, malgrado gli errori commessi alla base, vuole a tutti i costi rimanere in Eccellenza.

Tornando ai giovani, infine: il club porta parallelamente avanti l’attività giovanile. Negli Under 17, affidati a mister Roberto Torregrossa, pare esserci materiale umano interessante. In quella categoria, l’Enna gioca di squadra. E le vittorie sono solo la naturale conseguenza di un preciso lavoro settimanale. I presupposti sono buoni, anche se servirà tanta pazienza. E magari un maggiore supporto professionale che possa aiutare lo sviluppo del movimento. Intanto in prima squadra bisogna fare di necessità virtù, e crederci fino in fondo sin da subito. Da tifoso, oggi: forza Enna

Giovanni Albanese

